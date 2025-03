Israel Toter und Verletzte bei Messerattacke in Haifa Stand: 03.03.2025 10:19 Uhr

Bei einer Messerattacke in der nordisraelischen Küstenstadt Haifa ist ein Mensch getötet worden. Vier Menschen wurden verletzt. Die Polizei sprach von einem "terroristischen Angriff".

Bei einem Anschlag in der israelischen Hafenstadt Haifa ist nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom ein Mensch getötet worden. Zudem seien vier weitere Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer.

Den Angaben zufolge griff ein Mann mit einem Messer Menschen auf einem zentralen Busbahnhof an. Der Angreifer sei erschossen worden. Zunächst hatte es geheißen, der Attentäter habe selbst auch Schüsse abgegeben.

Polizei: "Terroristischer Angriff"

Die Polizei sprach von einem "terroristischen Angriff". Bei dem Toten handelte es sich nach Angaben des Rettungsdienstes um einen 70-Jährigen. Ein Jugendlicher sei schwer verletzt worden.

Bereits am Donnerstag waren nahe Haifa bei einem mutmaßlichen Terroranschlag 13 Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer war laut Polizei mit seinem Wagen an einer Kreuzung in eine Menschengruppe gerast. Er konnte gestoppt werden. Bei dem Mann handelte es sich demnach um einen 53-jährigen Palästinenser aus Dschenin im besetzten Westjordanland, der sich illegal in Israel aufhielt.