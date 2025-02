Rückkehr nach 16 Monaten Wer die freigelassenen Geiseln sind Stand: 01.02.2025 10:39 Uhr

Jarden Bibas, Ofer Kalderon und Keith Siegel - seit dem Herbst 2023 waren sie Geiseln der Hamas. Jetzt sind die drei Männer wieder frei. Was über sie bekannt ist.

Im Zuge der Waffenruhe-Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas sind drei weitere Geiseln in Freiheit. Erst wurden zwei Männer an das Rote Kreuz übergeben, dann noch eine weitere Person. Wer die Freigelassenen sind:

Jarden Bibas

Jarden Bibas und seine Familie wurden von der Hamas entführt

Nicht nur in Israel bangen Menschen um das Schicksal der entführten Familie Bibas mit den zwei kleinen rothaarigen Kindern Kfir und Ariel. Der Jüngste war bei seiner Entführung noch ein Baby. Alle vier sind für die Freilassung in der ersten Phase des Abkommens vorgesehen. Nun ist der 35 Jahre alte Vater alleine freigekommen - obwohl Frauen und Kinder Vorrang haben sollen.

Die Hamas hatte zwar schon vor langer Zeit mitgeteilt, dass seine Frau und die beiden Kinder, die neben der israelischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, bei israelischen Bombardements getötet worden seien. Israel bestätigte ihren Tod jedoch nicht. Es gebe aber große Sorge um das Schicksal der drei, hieß es von offizieller Seite.

Eine ehemalige Geisel berichtete israelischen Medien, sie sei vor ihrer Freilassung dabei gewesen, als Mitglieder der Hamas dem Mann mitgeteilt hätten, dass seine Familie getötet worden sei. Der Vater wurde getrennt vom Rest der Familie entführt.

Die Familie Bibas lebte im Kibbuz Nir Oz. Der 35-jährige Jarden Bibas arbeitete nach Angaben des Forums für Geisel-Angehörige als Schweißer. Ein Familienangehöriger sagte kürzlich der Nachrichtenagentur dpa, das Baby Kfir habe zum Zeitpunkt seiner Entführung noch nicht laufen und "Mama" sagen können. Der ältere Bruder Ariel habe damals noch an Superhelden geglaubt.

Ofer Kalderon

Ofer Kalderon war seit Oktober 2023 in den Händen der Hamas

Der 54 Jahre alte Tischler Ofer Kalderon lebte ebenfalls im Kibbuz Nir Oz. Terroristen verschleppten ihn im Oktober 2023 zusammen mit seinen damals elf und 16 Jahre alten Kindern. Alle sind auch französische Staatsbürger. Die Kinder kamen im Zuge des ersten Gaza-Abkommens fast zwei Monate nach der Entführung wieder frei.

Berichten zufolge musste der Sohn mit ansehen, wie Terroristen Vater Ofer Kalderon blutig schlugen. Das Haus der Familie steckten sie demnach in Brand. Der jüngere Sohn, der Berichten zufolge 16 Tage im Gazastreifen alleine festgehalten wurde, veröffentlichte im vergangenen Herbst ein Video, in dem er um die Freilassung seines Vaters bat. Er hoffte Medien zufolge darauf, dass sein Vater die Aufnahmen zu sehen bekommt.

Keith Siegel

Keith Siegel könnte heute auch noch freikommen

Wenige Stunden nach den ersten beiden Geiseln wurde auch Keith Siegel freigelassen. Der 65-Jährige war zusammen mit seiner Frau Aviva während des Terroranschlags der Hamas am 7. Oktober 2023 aus dem Haus des Paares verschleppt worden. Terroristen hätten beide in ihrem eigenen Auto in den Gazastreifen gefahren, heißt es in israelischen Berichten.

Sie hätten ihrem Mann bei der Entführung die Rippen gebrochen, erzählte seine Frau, die während des ersten Gaza-Abkommens im November 2023 freikam. Das Ehepaar war demnach in der ersten Zeit der Geiselhaft zusammen. Ihr Mann, ein in den USA geborener Doppelstaatler, blieb nach ihrer Freilassung zurück.

Die Hamas veröffentlichte im April 2024 ein Video des Mannes, in dem er unter anderem sagte, dass es ihm gut gehe. Während seiner Geiselhaft starb Medien zufolge seine Mutter in den USA. Die vor zwei Wochen freigelassene Geisel Emily Damari hatte israelischen Berichten zufolge ihre Entführer darum gebeten, zuerst Siegel gehen zu lassen. Der Mann ist demnach der Vater einer Freundin von ihr. Grund sei auch, dass Siegels Gesundheitszustand nicht gut sei.