Gaza-Waffenruhe Wer sind die freigelassenen Geiseln?

Er verpasste die Geburt seines dritten Kindes. Und die älteste Tochter fragte jeden Tag nach ihm. Sagui Dekel-Chen ist einer von drei Menschen, die den Hamas-Terror überlebten und heute freikamen.

Die drei Geiseln, die die Terrororganisation Hamas heute freigelassen hat, lebten alle im Kibbuz Nir Oz, der nahe am Gazastreifen liegt und während des Hamas-Massakers am 7. Oktober schwer verwüstet wurde.

Einer von ihnen ist der 36-jährige Sagui Dekel-Chen. Er hatte versucht, die in den Grenzort eingedrungenen Terroristen abzuwehren. Seine damals schwangere Frau und die gemeinsamen zwei kleinen Töchter überlebten den Terrorüberfall im Schutzbunker ihres Hauses.

Während seiner Geiselhaft wurde Dekel-Chen, der auch US-amerikanischer Staatsbürger ist, zum dritten Mal Vater. Er verpasste auch den ersten Geburtstag seiner jüngsten Tochter. Die älteste Tochter frage jeden Tag nach ihrem Vater, ob er zurückkommen werde, sagte seine Frau israelischen Medien zufolge. Der Vater des Freigelassenen, Jonathan Dekel-Chen, geht davon aus, dass seinem Sohn nach der andauernden Folter in Geiselhaft ein langer und schwerer Weg zurück ins Leben bevorsteht.

Sorge über Gesundheitszustand von Trufanov

Alexander Trufanov, die zweite freigelassene Geisel, arbeitete nach Angaben des Forums der Geiselangehörigen als Ingenieur. Der 29-jährige, der auch russischer Staatsbürger ist, wird auch Sascha genannt. Bei dem Terrorüberfall wurde Trufanovs Vater getötet, seine Mutter, Großmutter und Partnerin wurden ebenfalls entführt.

Die drei Frauen kamen im Rahmen eines ersten Abkommens zwischen Israel und der Hamas im November 2023 frei. Der junge Mann war in der Gewalt des Palästinensischen Islamischen Dschihads (PIJ). Die Terrororganisation veröffentlichte mehrere Videos von ihm. In einem Clip im November 2024 beschrieb Trufanov unter anderem die harten Umstände der Geiselhaft. "Ich bin glücklich zu sehen, dass mein Sohn lebt und er in der Lage ist, unter den schrecklichen Umständen in Gefangenschaft zu überleben", sagte seine Mutter nach der Veröffentlichung der Aufnahmen.

In seinem Gesicht sehe sie jedoch Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, sie mache sich Sorgen um seine körperliche und seelische Gesundheit, so die Frau. Auch Russland schaltete sich in den Fall ein und pochte eigenen Angaben zufolge gegenüber hochrangigen Vertretern der Hamas darauf, dass Trufanov im Rahmen des Abkommens zwischen Israel und der Hamas freikommt.

Moskau unterhält traditionell enge Beziehungen zu vielen Palästinenser-Organisationen, auch zur Hamas. Israelische Medien meldeten unter Berufung auf den russischen Botschafter in Israel, Anatoli Wiktorow, dass Trufanovs gesundheitlicher Zustand nicht gut sei. Er soll Berichten zufolge während seiner Entführung verletzt worden sein.

Horns Bruder ist noch in Gewalt der Hamas

Bei der dritten freigelassenen Geisel handelt es sich um den 46-jährigen Iair Horn. Er wurde nach Angaben des Forums der Geiselfamilien in Argentinien geboren, die Familie wanderte später nach Israel aus.

Terroristen entführten Horn vor mehr als 16 Monaten aus seinem Haus. Auch sein jüngerer Bruder, der damals zu Besuch war, wurde verschleppt. Er wird weiterhin im Gazastreifen festgehalten. Erst als im November 2023 die ersten Geiseln freikamen, erfuhren die Angehörigen israelischen Medien zufolge, dass er noch lebt. Horn gilt als großer Fußballfan. Berichten zufolge organisierte er im Kibbuz auch Feiern und war für die örtliche Kneipe verantwortlich.