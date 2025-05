Warnung vor massiven Angriffen Israel fordert Menschen in Süd-Gaza zur Flucht auf Stand: 26.05.2025 19:08 Uhr

Israels Militär droht mit neuen, "beispiellosen" Angriffen im Gazastreifen. Die Menschen in großen Gebieten sollen flüchten. Derweil kommt es in Jerusalem zu Spannungen, die der rechtsextreme Minister Ben-Gvir anheizt.

Das israelische Militär bereitet nach eigener Aussagen einen "beispiellosen Angriff" auf ein großes Gebiet im südlichen Gazastreifen vor und ruft deswegen die Menschen dort zur Flucht auf. Das Militär werde beginnen, gegen Terrororganisationen vorzugehen, hieß es in einem in arabischer Sprache veröffentlichten Aufruf.

Laut einer vom Militär veröffentlichten Karte umfasst der Fluchtaufruf die Großstädte Chan Junis, Rafah und alle weiteren Orte im Süden des Gazastreifens bis auf Al-Mawasi.

Der kleine Ort Al-Mawasi wurde von Israels Militär schon vor längerem als "humanitäre Schutzzone" ausgewiesen. Berichten zufolge soll es jedoch auch dort bereits zu israelischen Angriffen gekommen sein. Die meisten Vertriebenen leben dort in Zelten.

Israel nennt Beschuss aus Süd-Gaza als Begründung

Die Armee hatte bereits kürzlich die Palästinenser in Rafah und Chan Junis aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Die nun erfolgte Warnung gilt auch für die angrenzenden Gebiete Bani Suhaila, Abasan und Al-Qarara. Die Fluchtaufforderung gelte derweil nicht für die Nasser-Klinik und das Al-Amal-Krankenhaus in Chan Junis, so das Militär.

Aus Chan Junis, der zweitgrößten Stadt im Gazastreifen, wurden zuletzt sehr viele Tote gemeldet. Der Ort gelte "als gefährliches Kampfgebiet", teilte die israelische Armee erneut mit. Terrororganisationen feuerten weiterhin Raketen aus den vom Fluchtaufruf betroffenen Gegenden ab, hieß es zur Begründung. Das Militär hatte am Morgen Beschuss aus Süd-Gaza gemeldet.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Offenbar wieder viele Tote durch israelische Angriffe

Laut dem von der Hamas kontrollierten Zivilschutz kamen seit der Nacht mindestens 60 Palästinenser bei Angriffen Israels ums Leben. Israels Luftwaffe griff eigenen Angaben zufolge in der Nacht eine Kommandozentrale der Hamas in einem ehemaligen Schulgebäude in der Stadt Gaza an, die im Norden des Küstenstreifens liegt.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, in dem Gebäude seien Vertriebene untergebracht gewesen. Der Angriff habe massive Brände ausgelöst, Zelte auf dem Gelände hätten Feuer gefangen und viele Menschen schwere Verbrennungen erlitten. Auch Minderjährige sollen unter den Todesopfern sein.

Der Angriff habe Terroristen der Hamas und des Islamischen Dschihad gegolten, die dort Anschläge auch auf israelische Zivilisten geplant hätten, teilte die israelische Armee weiter mit.

Neue Hilfsstruktur vor dem Start - trotz großer Zweifel

Laut der neu gegründeten US-Stiftung Gaza Humanitarian Foundation (GHF) sollen im Laufe des Tages Hilfslieferungen anlaufen. Der israelische Sender Kan berichtete unter Berufung auf israelische Beamte, die erste Verteilungsstelle werde heute im Gazastreifen eröffnet.

Weitere drei Zentren sollen dem Kan-Bericht zufolge nach und nach den Betrieb aufnehmen. Von diesen Verteilungsstellen aus sollen Lebensmittelpakete an die Bevölkerung ausgegeben werden. Bis Ende der Woche sollen laut GHF mehr als eine Million der insgesamt 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen mit der neu organisierten Verteilung von Hilfsgütern versorgt werden.

Mit dem neuen Mechanismus zur Verteilung der Hilfsgüter will Israel eigenen Angaben nach verhindern, dass die Hamas von den Lieferungen profitiert. Die UN sehen den neuen Mechanismus kritisch und sogar der bisherige GHF-Chef, Jake Woods, hält es Berichten zufolge nicht für möglich, den unter seiner Führung entwickelten Plan umzusetzen und gleichzeitig "die humanitären Prinzipien der Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit" zu wahren. Er kündigte seinen Rücktritt an.

Widersprüchliche Nachrichten zu Waffenruhe-Plan

Die Hamas hat Kreisen zufolge einem Gaza-Abkommen des US-Sondergesandten zugestimmt - laut einem Bericht hat Steve Witkoff diese Darstellung jedoch zurückgewiesen. Was er von der Hamas gesehen habe, sei "enttäuschend und völlig inakzeptabel", zitierte Barak Ravid, ein in der Regel gut informierter Journalist der US-Nachrichtenseite Axios, aus einem Gespräch mit Witkoff. Israel habe dem Witkoff-Plan bereits zugestimmt.

Witkoff hatte in der Vergangenheit Pläne vorgeschlagen, deren Entwürfe die Freilassung aller im Gazastreifen verbliebenen Entführten und Leichen von Geiseln in zwei Etappen mit einer längeren Waffenruhe dazwischen vorsahen. Für ein vollständiges Kriegsende fordert Israel die komplette Entwaffnung der Hamas.

Ben-Gvir erneut auf dem Tempelberg

Hunderte nationalistische und rechtsextreme Israelis haben sich anlässlich des Jerusalem-Tages in der Stadt versammelt. Zum "Marsch der Fahnen", der jährlich stattfindet und an die Eroberung Ost-Jerusalems im Sechs-Tage-Krieg 1967 erinnert, werden Tausende Teilnehmer erwartet. In der Vergangenheit kam es häufig zu Ausschreitungen.

Der rechtsextreme israelische Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir besuchte zu Beginn der Feierlichkeiten den Tempelberg und betete dort laut eigener Aussage "für den Sieg im Krieg, für die Rückkehr aller unserer Gefangenen und für den Erfolg des neu ernannten Schin-Bet-Chefs, David Zini". Er teilte ein Video mit der Al-Aksa-Moschee im Hintergrund - sie ist die drittheiligste Stätte des Islams weltweit.

Jordanien, das die heiligen Stätten auf dem Tempelberg verwaltet, kritisierte die Aktion des israelischen Ministers. Ben-Gvir hat in der Vergangenheit wiederholt den Tempelberg besucht und sich über das von der israelischen Regierung verhängte dortige Gebetsverbot hinweggesetzt.

Augenzeugen berichten von Angriffen auf Araber

Die israelische Zeitung Haaretz berichtete, Teilnehmer des Flaggenmarsches hätten unter anderem "Tod den Arabern" gerufen. Journalisten vor Ort sei mitgeteilt worden, sie stünden nicht unter Polizeischutz, sollten sie der Gruppe folgen. Augenzeugen berichteten zudem von Übergriffen auf Menschen vor Ort sowie auf arabische Läden. Der Marsch verläuft auch durch muslimische Viertel, was Palästinenser als extreme Provokation sehen.

Einige israelische Teilnehmer des umstrittenen Marsches drangen nach Angaben des Jerusalemer Gouvernements der Palästinensischen Autonomiebehörde in das Gelände des Hauptquartiers des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA in Ost-Jerusalem.