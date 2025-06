Nach Berichten über Tote Hilfszentren in Gaza bleiben heute geschlossen Stand: 04.06.2025 03:59 Uhr

Die Hamas wirft Israel erneut vor, bei einem Verteilungszentrum für Hilfsgüter Menschen getötet zu haben. Nun sollen die Zentren nach Angaben der Armee heute komplett geschlossen bleiben.

Nach Berichten über zahlreiche Tote bei einem Verteilungszentrum für Hilfsgüter im Gazastreifen bleiben alle Zentren heute geschlossen. Das teilten die israelische Armee und die Gaza Humanitarian Foundation (GHF), die die Mahlzeiten verteilt, in der Nacht auf der Plattform X mit. Die Zentren würden wegen "Renovierungs-, Organisations- und Effizienzverbesserungsarbeiten" geschlossen bleiben, sagte ein Armeesprecher unter Berufung auf die GHF.

Er warnte die Bewohner Gazas davor, sich in Gebiete zu begeben, die zu den Verteilungszentren führen. Die Straßen dorthin würden als Kampfgebiete gelten. "Es ist strengstens verboten, die Bereiche der Verteilungszentren zu betreten!"

GHF fordert Verbesserungen der Sicherheitsmaßnahmen

Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hat die GHF das israelische Militär aufgefordert, den Fußgängerverkehr in der Nähe der militärischen Sperrzonen so zu lenken, dass Verwirrung oder Eskalationsrisiken minimiert werden. Außerdem solle das Militär klarere Leitlinien für Zivilisten entwickeln und die Ausbildung zur Förderung der zivilen Sicherheit verbessern. Am morgigen Donnerstag sollen die Einrichtungen den Angaben zufolge wieder eröffnet werden.

Die GHF hatte die Verteilung der Hilfsgüter über die Zentren erst vor gut einer Woche gestartet. Israel hatte nach fast drei Monaten Blockade wieder Hilfslieferungen an die hungernde Bevölkerung in begrenztem Umfang erlaubt.

Berichte über zahlreiche Tote

Israelische Soldaten sollen im Gazastreifen nach palästinensischen Angaben vom Dienstag erneut viele Menschen in der Nähe eines Verteilungszentrums erschossen haben. Mindestens 27 Palästinenser seien nahe der südlichen Stadt Rafah getötet und rund 90 weitere verletzt worden, teilte die von der islamistischen Terrororganisation Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mit.

Auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) meldete 27 Tote durch Schüsse in der Nähe eines Verteilzentrums für Hilfsgüter. Mehr als 180 Menschen seien in ein Feldlazarett in Rafah im Süden des Gazastreifens eingeliefert worden, von denen 19 Menschen bei ihrer Einlieferung für tot erklärt worden seien, erklärte das IKRK. Acht weitere Menschen seien kurz darauf ihren Verletzungen erlegen.

Israel widerspricht Vorwürfen

Nach Angaben der israelischen Armee hatten Soldaten rund einen halben Kilometer von der Verteilungsstelle entfernt Verdächtige gesehen, die sich ihnen genähert und eine Bedrohung für sie dargestellt hätten. Soldaten hätten zunächst Warnschüsse abgegeben. Da die Verdächtigen aber nicht zurückgewichen seien, hätten sie auf einzelne Verdächtige geschossen. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Israel ermöglicht der GHF die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen, um auf diese Weise Hilfsorganisationen der UN und anderer Initiativen zu umgehen. Die UN haben dies kritisiert und Israel vorgeworfen, humanitäre Hilfe als Waffe einzusetzen.