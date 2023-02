Russland Mehrere Tote bei Gasexplosion Stand: 09.02.2023 18:02 Uhr

In der sibirischen Stadt Nowosibirsk ist ein Wohnblock durch eine Gasexplosion teilweise eingestürzt. Mindestens acht Menschen kamen dabei ums Leben. Es wird nun wegen des Verstoßes gegen Sicherheitsvorschriften ermittelt.

Mindestens acht Menschen sind bei einer schweren Gasexplosion in einem Wohnblock der russischen Stadt Nowosibirsk getötet worden. Bis zu acht weitere Hausbewohner werden noch unter den Trümmern des teils eingestürzten fünfgeschossigen Gebäudes vermutet, sagte Russlands Zivilschutz-Minister Alexander Kurenkow. Die Zahl der Toten könnte also noch steigen.

Den Behörden zufolge gab es neun Verletzte, unter ihnen zwei Kinder. Zwei Verletzte würden auf der Intensivstation behandelt. Die Verletzungen reichten von Verbrennungen bis zu Kohlenmonoxidvergiftungen.

Bei der Explosion sollen etwa 60 Wohnungen zerstört worden sein. Die Ermittler haben ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften eingeleitet. Derzeit wird von einem Gasleck als Unglücksursache ausgegangen.

Gefährliche Nutzung von Gasherden

In Russland kommt es immer wieder zu schweren Gasexplosionen - gerade in Regionen mit harten Wintern. Die Stadt Nowosibirsk liegt im sibirischen Teil Russlands. Dort herrschen aktuell Temperaturen um die minus 20 Grad. Die Bwohner nutzen häufig Gasherde als zusätzliche Heizquelle, weil die Heizungen alleine nicht ausreichen.

Wenn die Gasflamme erlischt und über längere Zeit Gas ausströmt, kann es das zu Explosionen führen - das Einschalten des Lichts reicht dafür aus. In vielen Fällen sind auch Lecks in maroden Gasleitungen oder die mangelhafte Wartung der Infrastruktur Ursache für solche Unglücke.

Erst am Dienstag waren bei einer Gasexplosion in dem Ort Jefremow südlich von Moskau acht Menschen bei einer Gasexplosion in einem mehrgeschossigen Wohnhaus ums Lebens gekommen.