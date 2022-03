Flugzeugabsturz in China Behörden bestätigen Tod aller Insassen Stand: 26.03.2022 17:44 Uhr

Es ist traurige Gewissheit: Bei dem Flugzeugabsturz am Montag in China sind laut Behörden alle 132 Insassen ums Leben gekommen. Inzwischen sind 120 Menschen identifiziert worden. Die Unglücksursache ist weiter unklar.

Bei dem Flugzeugabsturz am Montag in China in der Region Guizhou sind nach Behördenangaben alle 132 Insassen ums Leben gekommen. Es handele sich um 123 Passagiere und neun Crewmitglieder, sagte der Vizechef der Behörde für zivile Luftfahrt (CAAC), Hu Zhenjiang, staatlichen Medien zufolge.

120 Leichen identifiziert

Forensiker haben inzwischen 120 Leichen identifiziert. Bei einem DNA-Abgleich von Überresten seien 114 Passagiere und sechs Crewmitglieder genau zugeordnet und damit identifiziert worden, so der Chef der Feuerwehr im südchinesischen Landesteil Guangxi.

Die Bergungen an der Absturzstelle kommen nur langsam voran. Arbeiter in kniehohen Gummistiefeln arbeiteten mit Schaufeln und anderen Hilfsmitteln in einem 20 Meter tiefen Graben, den die Boeing 737-800 beim Absturz in den Boden gerissen hatte. Pumpen saugten Regenwasser ab. Trümmerteile wurden in Plastikcontainern gesammelt. Auch Bagger waren im Einsatz.

Die Ursache des Absturzes ist bisher unklar. Der Flugdatenschreiber wurde nach Behördenangaben bisher nicht gefunden. Das Gerät zur Sprachaufzeichnung aus dem Cockpit hingegen war am Mittwoch geborgen und zur Untersuchung nach Peking gesandt worden. Hinweise auf Sprengstoffe wurden in den Trümmern Behördenangaben zufolge nicht gefunden.

Ermittler hoffen auf mehr Erkenntnisse durch Datenauswertung

Ermittler sollen die Daten jetzt auswerten, um herauszufinden, warum die Maschine von mehr als 8000 Metern Höhe in einen Sturzflug übergegangen und fast senkrecht auf den Boden gestürzt ist. Experten beschrieben den Absturz als ungewöhnlich.

Die Boeing 737-800 der Fluggesellschaft China Eastern Airlines war am Montag in bergigem, bewaldetem Gelände zerschellt. Das Flugzeug war auf dem Weg von Kunming, der Hauptstadt der Provinz Yunnan, nach Guangzhou in der Nähe von Hongkong, als es rund eine Stunde nach dem Start rasch an Höhe verlor und abstürzte. Das Flugzeug stürzte praktisch senkrecht ab und geriet in Brand. Die Überreste des Flugzeugs und seiner Ladung wurden weit verstreut.

Das Wetter entlang der Flugroute habe keine Gefahr dargestellt, hatte die Luftfahrtbehörde CAAC mitgeteilt. Während des Sinkflugs sei die Kommunikation zwischen Fluglotsen und Piloten abgerissen. Nach Angaben der Behörden war noch mehrfach versucht worden, Kontakt zur Maschine aufzunehmen. Doch die Crew habe nicht reagiert. Etwa drei Minuten nach Beginn des Sturzfluges sei das Signal der Maschine verschwunden.

Mit Informationen von Eva Lamby-Schmitt, ARD-Studio Shanghai