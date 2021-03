Bangladesch Tausende Rohingya fliehen aus brennendem Lager

In einem Flüchtlingslager der Rohingya in Bangladesch ist ein Feuer ausgebrochen. Bewohner sprechen von Dutzenden Opfern. Offizielle Bestätigungen gibt es noch nicht. In dem betroffenen Gebiet leben etwa 150.000 Menschen.

Von Bernd Musch-Borowska, ARD-Studio Neu-Delhi

Verzweiflung bei den Rohingya im Flüchtlingslager Balukhali in Cox's Bazar im Süden von Bangladesch: Durch einen Großbrand in einem Teil des Lagers sind Zehntausende Menschen obdachlos geworden. Viele suchen noch nach ihren Angehörigen. "Allah, hilf mir, ich habe keine Ahnung, wo meine Frau und meine Kinder sind. Was soll ich nur machen? Ich konnte nichts retten aus unserer Hütte und wo ist jetzt meine Familie?", erzählt ein Mann.

Hell lodernde Flammen und schwarze Rauchwolken standen über dem Flüchtlingslager der Rohingya, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen war. Der Großbrand, der am Nachmittag ausgebrochen war, hatte bis zum Abend Tausende Hütten zerstört.

Berichte über Dutzende Opfer

Inzwischen gibt es erste Berichte über Dutzende Opfer. Offizielle Bestätigungen liegen aber noch nicht vor. Das Feuer brenne jetzt schon seit einigen Stunden, sagte Nur Alam, ein Bewohner des Camps, zu einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters. Er schätzte, dass mindestens 1.000 Hütten abgebrannt seien. Es seien auch Menschen ums Leben gekommen - vor allem Ältere, die nicht schnell genug vor den Flammen fliehen konnten.

Es ist bereits der dritte Brand in einem der Rohingya-Flüchtlingslager in diesem Jahr. Mitte Januar waren vier Schulen des Kinderhilfswerks UNICEF niedergebrannt. Wenige Tage zuvor hatte ein Großbrand mehr als 500 Hütten zerstört. Das Flüchtlingslager in Cox's Bazar gilt als eines der größten weltweit. Es beherbergt insgesamt rund 850.000 Menschen.

Eine Million Rohingya in Bangladesch

Insgesamt leben etwa eine Million Rohingya aus dem benachbarten Myanmar in Bangladesch. Die meisten waren im Sommer 2017 vor Gewalt und Menschenrechtsverletzungen durch die Streitkräfte von Myanmar aus ihrer Heimat geflohen.

Ende vergangenen Jahres hatte die Regierung von Bangladesch damit begonnen, einen Teil der Rohingya-Flüchtlinge auf eine unbewohnte kleine Insel vor der Küste im Golf von Bengalen umzusiedeln. Obwohl die Vereinten Nationen Zweifel hatten, ob die Insel wegen der Überschwemmungsgefahr überhaupt bewohnbar ist, waren dort Unterkünfte für Zehntausende Menschen gebaut wurden.

Die Insel Bhasan Char ist vor allem während der Monsunzeit gefährdet. Außerdem gibt es dort kaum Zugang zu gesundheitlicher Versorgung und keine Schulen für die Kinder.

Vorwürfe von Menschenrechtsorganisationen, die Rohingya seien gezwungen worden, auf die Insel umzuziehen, wies die Regierung in Dhaka stets zurück.