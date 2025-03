Wie sind die Reaktionen auf die Festnahme?

Die CHP ist entsetzt. Kurz vor seiner Festnahme veröffentlichte Imamoglu ein Video auf der Plattform X und schrieb dazu: "Wir befinden uns im Angesicht einer großen Tyrannei." Er werde aber nicht aufgeben. Der Chef der Partei CHP, Özgür Özel, sprach von einem Putschversuch gegen einen legitim gewählten Politiker und einem entscheidenden Moment für die Zukunft der türkischen Demokratie.

Das Volk solle daran gehindert werden, den nächsten Präsidenten selbst zu bestimmen. Er rief die 1,7 Millionen Partei-Mitglieder dazu auf, trotz der Verhaftung am Sonntag an der internen Spitzenkandidaten-Wahl der CHP teilzunehmen. Dort soll Imamoglu berufen werden.



In Istanbul haben sich zahlreiche Unterstützer von Imamoglu zu Protesten getroffen. International wird der Schritt verurteilt: Emma Sinclair-Webb, Direktorin von Human Rights Watch Türkei, verurteilte die Inhaftierung. Es handele sich um einen "eklatanten Missbrauch des Justizsystems".



SPD-Chef Lars Klingbeil bezeichnet die Festnahme als "schweren Angriff" auf die Demokratie in der Türkei. Der Versuch, ihn aus dem politischen Wettbewerb auszuschalten, sei unübersehbar. "Die türkische Regierung zeigt damit, dass sie keine fairen Wahlen und keinen unabhängigen Rechtsstaat mehr will."