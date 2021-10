Afghanistan Viele Tote bei Explosion in Moschee Stand: 08.10.2021 14:43 Uhr

In der Provinz Kundus im Norden Afghanistans sind bei einer Explosion in einer Moschee zahlreiche Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar.

Eine schwere Explosion hat eine von Schiiten besuchte Moschee im Norden Afghanistans erschüttert. Es habe zahlreiche Tote und Verletzte gegeben, sagten Augenzeugen und der Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid. Die Explosion ereignete sich während des Freitagsgebets in der Moschee in der Provinz Kundus.

Ein Augenzeuge berichtete, er habe zum Zeitpunkt der Detonation gebetet und viele Tote gesehen. Videobilder zeigten Leichen und Trümmer in der Moschee. Die Taliban erklärten, es sei eine "große Zahl" Gläubiger getötet oder verletzt worden. Eine genaue Opferzahl und weitere Details zu dem Vorfall lägen noch nicht vor. Spezialkräfte der Taliban seien am Ort des Geschehens eingetroffen und untersuchten den Zwischenfall.

Noch kein Bekennerschreiben

Die Ursache der Explosion ist noch unklar. Bisher hat sich keine Gruppe zu einem Attentat bekannt. Der afghanische Journalist Saki Darjabi schrieb auf Twitter, unbestätigten Berichten zufolge handle es sich um einen Angriff durch einen Selbstmordattentäter. Ein örtlicher Taliban-Vertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass es sich um einen Selbstmordanschlag gehandelt habe.

Die militant-islamistischen Taliban sehen sich von einer wachsenden Bedrohung durch den lokalen Ableger der Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) herausgefordert. IS-Angehörige intensivierten zuletzt ihre Attacken auf Rivalen und verübten unter anderem zwei tödliche Anschläge in der Hauptstadt Kabul. Auch die religiösen Minderheiten Afghanistans wurden vom IS attackiert.

Die Stadt Kundus war rund ein Jahrzehnt lang ein wichtiger Stützpunkt der Bundeswehr in Afghanistan. Nach dem Rückzug der internationalen Truppen übernahmen die radikalislamischen Taliban auch in Kundus rasch wieder die Macht.