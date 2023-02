Erdbeben in der Türkei Erdogan verspricht Hilfe und sorgt für Kritik Stand: 08.02.2023 16:29 Uhr

Präsident Erdogan ist in die Erdbebengebiete im Südosten der Türkei gereist. Vor Ort versprach er finanzielle Hilfe. Die Zahl der Opfer der Katastrophe in Syrien und der Türkei liegt bei mehr als 11.000.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist in das Erdbebengebiet im Südosten des Türkei gereist. Er sei in der Provinz Kahramanmaras angekommen, teilte das Präsidialamt mit. Erdogan wollte auch die Provinz Hatay besuchen. Beide Gebiete sind stark von den Beben getroffen, die Zentren vieler Städte sind massiv zerstört.

Bei seinem Besuch in Kahramanmaras versprach Erdogan den betroffene Familien jeweils 10.000 Türkische Lira (rund 500 Euro) Soforthilfe. Er räumte auch ein, dass es am ersten Tag Probleme bei der Rettung gegeben habe. Ab dem zweiten Tag habe man die Situation bewältigen können, sagte Erdogan vor Ort.

Kritik an Erdogan

Betroffene klagen unterdessen über fehlende oder nur schleppende Hilfe bei der Bergung Verschütteter. Der türkische Oppositionsführer warf Erdogan persönlich Versagen vor. "Wenn jemand hauptverantwortlich für diesen Verlauf ist, dann ist es Erdogan", sagte Kemal Kilicdaroglu, Chef der größten Oppositionspartei CHP. Der Präsident habe es versäumt, das Land in seiner 20-jährigen Regierungszeit auf solch ein Beben vorzubereiten.

Die Zahl der Toten in Syrien und der Türkei liegt inzwischen bei mehr als 11.000. Wie Erdogan sagte, gab es alleine in der Türkei mehr als 8500 Opfer. Über 49.000 Menschen wurden demnach verletzt.

Karte des Erdbebengebiets in der türkisch-syrischen Grenzregion (Stand 6.2.23)

Tausende Rettungs- und Suchteams im Einsatz

Die Rettungsarbeiten in den Erdbebengebieten liefen auf Hochtouren, wie der türkische Vizepräsident Fuat Oktay mitteilte. "Diese Arbeiten werden fortgesetzt, bis wir den letzten Bürger unter den Trümmern erreicht haben." Nach Angaben Oktays sind rund 16.150 Rettungs- und Suchteams im Einsatz, sie seien in alle betroffenen Provinzen und Bezirke entsandt worden. Insgesamt seien etwa 60.000 Helfer vor Ort. Erdogan rief den Ausnahmezustand in zehn vom Beben betroffenen Provinzen aus.

Schätzungen der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften zufolge sind allein in der Türkei etwa 150.000 Menschen obdachlos geworden. In einigen Gegenden werfen Bewohnerinnen und Bewohner der Regierung vor, nicht genügend zu tun.

Baby nach 58 Stunden aus Trümmern gerettet

Oktay sagte, dass in der vergangenen Nacht internationale und lokale Teams vor allem in die Provinzen Adiyaman, Hatay und Kahramanmaras gebracht würden, teils auf dem Luftweg. Die Wetterbedingungen ließen solche Flüge zu, was die Arbeit erleichtere.

Noch immer können Menschen aus den Trümmern gerettet werden. Helfer im südtürkischen Hatay retteten nach 58 Stunden unter Trümmern ein vier Monate altes Mädchen. Die Helfer stiegen in eine Lücke zwischen den eingestürzten Hauswänden, wickelten das Baby in eine Decke und hoben es heraus, wie Aufnahmen zeigten.

In Kahramanmaras wurde ein einjähriges Kind mit seiner schwangeren Mutter nach 56 Stunden lebend unter den Trümmern hervorgeholt, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete. Das Gesicht des Mädchens war weiß vor Staub. Der Vater war schon zuvor lebend gerettet worden.

50 THW-Einsatzkräfte in der Türkei

Aus Deutschland sind inzwischen 50 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) zum Hilfseinsatz in Gaziantep im Südosten der Türkei eingetroffen. Ihre Aufgabe sei es, verschüttete Menschen zu orten, zu retten und zu versorgen, sagte ein Sprecher. Nach der Landung am Morgen würden sie zunächst Fahrzeuge beladen und dann in ihr Einsatzgebiet fahren.

Auch andere deutsche Hilfsteams nahmen bereits ihren Einsatz auf. Helfer der Organisation I.S.A.R. seien an der Rettung einer verschütteten Frau beteiligt gewesen, teilte die Organisation mit, die in der heftig getroffenen Stadt Kirikhan nahe der türkisch-syrischen Grenze hilft. Bundeskanzler Olaf Scholz sicherte Erdogan weitere Unterstützung zu.

Botschafter bedankt sich für Solidarität

Der türkische Botschafter in Deutschland, Ahmet Basar Sen, bedankte sich bei der deutschen Gesellschaft und Regierung für ihre "enge und intensive Solidarität". "In solch schwierigen Zeiten ist es gut zu wissen, dass wir uns auf unsere Freunde in Europa uneingeschränkt verlassen können."

Neben Spezialteams für Such- und Rettungsmaßnahmen benötigten die Menschen jetzt vor allem Notunterkünfte, Medikamente und Materialien wie Generatoren, Heizungen, Decken und Schlafsäcke, sagte Sen. Die Lieferung dieser Mittel habe oberste Priorität. "Wir freuen uns sehr über die Unterstützung unserer deutschen Freunde und hoffen, dass sie anhält", so Sen.