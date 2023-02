Erdbeben in Türkei und Syrien Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht abzusehen Stand: 07.02.2023 10:53 Uhr

Die Lage in der Türkei und Syrien ist weiter dramatisch. Mehr als 5000 Menschen sind bei den Erdbeben gestorben - viele werden noch vermisst. Nur langsam kommt die Hilfe voran. Das Wetter erschwert die Rettungsarbeiten.

Noch immer steigt die Opferzahl in den Erdbebengebieten an der türkisch-syrischen Grenze. Das komplette Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht abzusehen, nach wie vor werden viele Menschen unter den Trümmern vermutet.

Insgesamt liegt die Zahl der Toten inzwischen bei mehr als 5000. Bisherigen Informationen zufolge wurden in der Südtürkei und in Nordsyrien zudem mehr als 23.500 Menschen verletzt. Tausende Gebäude stürzten ein.

In der Türkei gibt es nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad bislang mindestens 3419 Todesopfer und mehr als 20.000 Verletzte. Der türkische Vizepräsident, Fuat Oktay, teilte mit, dass etwa 8000 Verschüttete aus den Trümmern gerettet worden seien. Es wurden demnach sogar mehr als 20 Stunden nach dem ersten Beben weiterhin Menschen lebend geborgen. Allerdings schwinden die Chancen mit jeder Minute.

Sturm in Syrien erschwert Rettung

In Syrien wurden bislang 1604 Tote gezählt, teilten das Gesundheitsministeriums sowie der Rettungsorganisation Weißhelme mit. Mehr als 3600 Menschen wurden demnach verletzt.

Nach UN-Angaben sind in Syrien vor allem Menschen von den Folgen der Erdbeben betroffen, die ohnehin schon schutzlos unter desaströsen Bedingungen lebten. Viele Binnenflüchtlinge, die vor der Katastrophe in baufälligen Unterkünften wohnten, mussten die Nacht bei Schnee und eisigen Temperaturen im Freien verbringen, wie eine Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sagte. "Bei den vielen Nachbeben und Erschütterungen hatten die Menschen Angst, in ihren Häusern zu bleiben."

Noch immer werden Hunderte Familien unter den Trümmern vermutet. Die Suche über Nacht sei aufgrund von Sturm und fehlender Ausrüstung nur sehr langsam verlaufen, hieß es von den Weißhelmen, die in den von Rebellen gehaltenen Gebieten Syriens aktiv sind. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte seien zudem auch Mediziner überfordert und könnten nicht allen Verletzten das Leben retten.

Einige der betroffenen Gebiete sind laut UNHCR abgelegen und nur schwer erreichbar. Es gebe unter anderem nicht genügend Notunterkünfte, Decken und warme Kleidung für die Erdbebenopfer.

Türkei: Stromausfälle und fehlende Lebensmittel

In der Türkei sind Millionen Menschen nach Einschätzung der Regierung von der Erdbebenkatastrophe betroffen. "Dieses Erdbeben hat 13,5 Millionen unserer Bürger direkt betroffen", sagte Städteminister Murat Kurum.

Auch in der Türkei setzt den Menschen die zerstörte Infrastruktur zu. Manche Straßen und Wege seien nicht zugänglich, man arbeite daran, sie wieder passierbar zu machen, so Kurum. In manchen Regionen gebe es kein Wasser, man bemühe sich, Schäden so schnell wie möglich zu beseitigen und die Menschen mit Wasser zu versorgen.

Im südtürkischen Hatay sei der Strom ausgefallen, berichtete eine Augenzeugin der Nachrichtenagentur dpa. Hilfe werde dringend benötigt. Die Tankstellen hätten kein Benzin mehr und es gebe kein Brot zu kaufen. Auch in der Nachbarprovinz Osmaniye sei der Strom ausgefallen, sagte eine Reporterin des Senders CNN Türk.

In der südosttürkischen Metropole Diyarbakir verbrachten viele Menschen die Nacht draußen, in Schulen oder Moscheen - aus Angst, in ihre Häuser zurückzukehren. Es gab mehrere Nachbeben. Erschwert werden die Rettungsarbeiten durch die winterlichen Temperaturen. Die Zelte der Katastrophenschutzbehörde Afad seien nicht beheizt und reichten nicht aus, so die dpa.

Wetterdienst: Kälte und Schnee erwartet

In den kommenden Tagen bleiben die Temperaturen niedrig. Für die vom Erdbeben betroffenen Gebiete hat der türkische Wetterdienst teils Schnee und Regen vorhergesagt. In den südöstlichen Provinzen Mardin und Diyarbakir werde Schnee erwartet. In den Provinzen Malatya und Hatay soll es regnen. Winde könnten bis zu 50 Kilometer pro Stunde erreichen.

Am kältesten werde es voraussichtlich in der Provinz Kahramanmaras, dem Epizentrum des Bebens. Die niedrigste dort zu erwartende Temperatur für Dienstag sei fünf Grad minus, die höchste ein Grad.

Internationale Hilfe angelaufen

Sowohl die Türkei als auch Syrien haben zahlreiche Zusagen für Hilfen erhalten. Die EU-Staaten wollen sich untereinander abstimmen. Hilfszusagen kamen unter anderem auch aus Großbritannien, Indien, Pakistan, Finnland, Schweden, Russland, der von Russland angegriffenen Ukraine sowie den USA.

Das Technische Hilfswerk (THW) bereite die Lieferung von Notstromaggregaten, Zelten und Decken vor, kündigte Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser an.

Eines der am schwersten vom Erdbeben betroffenen Gebiete ist die Region Idlib in Syrien, die von Rebellen gehalten wird. Das dürfte dort die staatliche Nothilfe erschweren. Nach mehr als elf Jahren Bürgerkrieg kontrollieren Regierungstruppen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad wieder rund zwei Drittel des Landes.

Seit 900 Jahren kein vergleichbares Beben in der Region

Ein Erdbeben mit einer Stärke von 7,7 hatte am Montag die türkisch-syrische Grenzregion erschüttert. Mittags folgte ein weiteres Beben der Stärke 7,5 in derselben Region, wie die Erdbebenwarte Kandilli meldete. Mehr als 240 Nachbeben folgten bislang.

In dem betroffenen Bereich habe es seit etwa 900 Jahren kein so großes Beben mehr gegeben, sagte die Geologin Charlotte Krawczyk vom Geoforschungszentrum Potsdam in der ARD. Ob und wann weitere große Beben folgen, könne nicht vorhergesagt werden. Griechenland schickte trotz der Spannungen mit der Türkei eine Rettungsmannschaft mit Spürhunden ins Erdbebengebiet.