Myanmar und Thailand Tote und Verletzte durch schweres Erdbeben Stand: 28.03.2025 12:10 Uhr

Noch ist das Ausmaß des schweren Erdbebens in Myanmar und Thailand unklar. Besonders im Bürgerkriegsland Myanmar ist die Lage unübersichtlich. Es gibt aber inzwischen erste Berichte über Tote und Verletzte.

Das heftige Erdbeben in Südostasien hat in Myanmar und Thailand ersten Berichten zufolge mehrere Menschenleben gefordert. In Myanmar starben laut Medienberichten zufolge mindestens 15 Menschen. Aus dem benachbarten Thailand meldeten Behörden drei Tote.

Wie die staatliche myanmarische Nachrichtenagentur Khit Thit Media unter Berufung auf Rettungskräfte berichtete, stürzte in der Stadt Mandalay eine Moschee ein, zehn Besucher sollen dabei getötet worden sein. In Taungoo starben demnach mindestens fünf Menschen beim Einsturz eines Klosters, in dem Vertriebene untergebracht waren. Mehrere Menschen sollen sich noch unter den Trümmern befinden. Zudem sollen in einem eingestürzten Hotel in Aung Ban, einem Ort im Landesinnern nahe dem Epizentrum, zahlreiche Menschen eingeschlossen sein.

In Sagaing brach eine alte Brücke ein. Fotos zeigten zudem beschädigte Pagoden in Myanmars Hauptstadt Naypyitaw, Risse auf Straßen und Schäden an einem Krankenhaus.

Seit einem Militärputsch im Februar 2021 versinkt das frühere Birma ohnehin schon in Gewalt und Chaos, verschiedene Rebellengruppen kämpfen teils erfolgreich gegen die Armee. Viele Gebiete des Landes sind nur schwer zugänglich, Informationen über Schäden und Opfer gelangen daher nur spärlich an die Öffentlichkeit.

Die herrschende Militärjunta rief für weite Teile des Landes den Notstand aus. Die Maßnahme gelte für die Hauptstadt Naypyidaw, Mandalay und für sechs Regionen und Bundesstaaten des Landes, meldete der staatliche Fernsehsender MRTV.

Das Epizentrum des starken Bebens lag in Myanmar.

Mindestens drei Tote in Bangkok

Das Erdbeben erschütterte auch das an Myanmar grenzende Thailand. In der Hauptstadt Bangkok brach der Rohbau eines 30-stöckigen Hochhauses nach Erschütterungen in sich zusammen. Videos im Internet zeigten, wie das Gebäude zusammenstürzte, während Arbeiter davon liefen. Von den Dutzenden Menschen, die von den Gebäudetrümmern verschüttet worden seien, seien mindestens drei tot, teilte der thailändische Vize-Regierungschef Phumtham Wechayachai mit. Wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Nothelfer berichtet, konnten mehrere Überlebende gerettet werden.

Minutenlang bebte in der thailändischen Metropole die Erde. Im Stadtteil Silom im Zentrum der Stadt waren Tausende Menschen auf der Straße, viele rannten. Sofort waren auch Helfer im Einsatz, die die Menschen anleiteten, sich unter freien Himmel zu begeben und die Gebäude zu verlassen. Aus den Krankenhäusern wurden Patienten auf die Straßen gebracht. In vielen Wohnanlagen ließ das Beben die Schwimmbecken überschwappen.

Thailands Ministerpräsidentin Paetongtarn Shinawatra, die angesichts des Erdbebens eine Reise abgesagt hatte, sagte der Bevölkerung jegliche notwendige Hilfe zu. Sie habe alle relevanten Behörden angewiesen, sich darauf vorzubereiten, Nothilfe zu leisten, erklärte Paetongtarn am Freitag. Zudem warnte sie vor möglichen Nachbeben. "Ich möchte alle bitten, ruhig zu bleiben und nicht in Panik zu verfallen, bitte seien Sie vorsichtig."

Auch das Auswärtige Amt rief deutsche Staatsbürgerinnen und-bürger, die sich derzeit in Thailand aufhalten, zur Vorsicht auf. Betroffene sollten die Nachrichten verfolgen und die Verhaltenshinweise der örtlichen Behörden sowie ihres Reiseanbieters oder Hotels beachten. Zudem rief die Behörde dazu auf, sich in die Krisenvorsorgeliste des Ministeriums einzutragen beziehungsweise bereits vorhandene Angaben zu aktualisieren.

Erschütterungen auch in weiteren Ländern zu spüren

Das Erdbeben, dessen Epizentrum in Myanmar, nahe der Stadt Sagaing, verortet wurde, hatte laut dem deutschen Helmholtz-Zentrum für Geoforschung und der US-Erdbebenwarte (USGS) eine Stärke von 7,7. Ein zweites Beben zwölf Minuten später soll die Stärke 6,4 gehabt haben. Der Erdbebenherd befand sich in nur etwa zehn Kilometern Tiefe. Dadurch könnten die Schäden verheerend sein, weil die Energie der Erdstöße wegen der geringen Tiefe nur wenig gedämpft an der Erdoberfläche wirken kann.

Erschütterungen waren auch in Teilen Chinas, Indiens und Bangladeschs zu spüren. In China war vor allem die an Myanmar angrenzende Provinz Yunnan betroffen, wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete - unter anderem auch die Großstadt Kunming und die bei Touristen beliebten Orte Lijiang und Dali. Der Katastrophenschutz in der Stadt Ruili sprach von Schäden an Häusern und Verletzen, wie chinesische Medien unter Berufung auf die Behörde berichteten.

Wissenschaftler halten die Gefahr weiterer Erdbeben in Myanmar für sehr realistisch. Angaben des Deutschen Geoforschungsinstituts (GFZ) seien mehrere Nachbeben möglich, die in der Anzahl und Stärke mit der Zeit abnehmen. So könne es in den nächsten Stunden bis Tagen Nachbeben der Stärke 6 bis 6,5 geben könne. Es könne aber auch zu einem zweiten starken Beben kommen.

Erdbeben sind in Myanmar relativ häufig. Laut USGS ereigneten sich zwischen 1930 und 1956 sechs starke Beben mit einer Stärke von mindestens 7,0 in der Nähe der sogenannten Sagaing-Verwerfung, die sich vom Norden in den Süden durch das Land zieht.