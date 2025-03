eilmeldung US-Behörde meldet Stärke 7,7 Schweres Erdbeben erschüttert Thailand und Myanmar Stand: 28.03.2025 08:20 Uhr

Minutenlang bebt die Erde, in der thailändischen Metropole Bangkok fliehen Menschen panikartig aus Hochhäusern: Laut der US-Erdbebenwarte USGS hat ein Erdbeben der Stärke 7,7 mehrere südostasiatische Länder erschüttert.

Ein starkes Erdbeben hat unter anderem die thailändische Hauptstadt Bangkok erschüttert. Das Deutsche Geoforschungsinstitut (GFZ) in Potsdam meldete ein Erdbeben der Stärke 7,4 mit Epizentrum im Nachbarland Myanmar, die US-Erdebebenwarte USGS verzeichnete die Stärke 7,7. Auch in China waren die Erdstöße zu spüren. Zunächst gibt es noch keine Berichte über Schäden und Opfer in den südostasiatischen Ländern.

Im Großraum Bangkok leben mehr als 17 Millionen Menschen, viele von ihnen wohnen in Hochhäusern. In der Metropole wurden Geschäfte evakuiert, zahlreiche Menschen flohen in Panik aus ihren Häusern. Sie verharrten noch Minuten nach dem Beben auf den Straßen. Die Erschütterung war so heftig, dass das Wasser aus Swimmingpools emporschoss, berichtet die Nachrichtenagentur AP.