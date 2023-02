Nach Erdbeben in Türkei und Syrien Vermutlich noch Zehntausende verschüttet Stand: 09.02.2023 17:25 Uhr

In der Türkei und in Syrien gehen die Rettungseinsätze weiter. Doch drei Tage nach dem Erdbeben sinken die Chancen, Überlebende zu finden. Behördenangaben zufolge gab es bisher mehr als 19.000 Todesopfer.

Drei Tage nach den verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei melden die Behörden mehr als 19.000 Tote in beiden Ländern. Außerdem wurden den aktuellen Angaben zufolge 70.000 Menschen verletzt. Zehntausende könnten sich noch unter den Trümmern eingestürzter Gebäude befinden, vermuten Einsatzkräfte. Die Chancen, sie noch lebend zu finden, sinken aber mit jeder Stunde.

In der Türkei sind nach Angaben der Regierung mehr als 100.000 Helfer im Einsatz. Dem Sender TRT World zufolge konnten bislang etwa 8000 Menschen aus den Trümmern gerettet werden. Inzwischen gebe es 16.170 Tote, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge. Aus Syrien wurden zuletzt mindestens 3200 Tote gemeldet.

Am frühen Montagmorgen hatte ein Erdbeben der Stärke 7,7 das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert. Wenige Stunden später gab es dann ein zweites Beben der Stärke 7,6 in der Region. Nach 72 Stunden werden die Überlebenschancen für eventuell noch verschüttete Menschen als extrem niedrig eingeschätzt. Die winterlichen Wetterbedingungen verschärfen die Lage noch: Erst am Mittwoch hatte der türkische Wetterdienst in den Erdbebengebieten teils Schneefall oder Regen bei niedrigen Temperaturen vorhergesagt.

Schwieriger Zugang in Nordsyrien

Im syrischen Grenzgebiet ist die Situation in den von Rebellen kontrollierten Regionen besonders kritisch. Hilfsgüter gelangen lediglich über einen Grenzübergang von der Türkei aus in die betroffenen Gebiete im Norden des Landes. Am Donnerstag trafen im Nordwesten Syriens sechs Lastwagen mit Hilfsgütern der Vereinten Nationen ein. Allerdings berichteten Aktivisten, es handele sich um Hilfslieferungen, die schon vor dem Erdbeben geplant waren. Dringend benötigte Hilfsgüter seien deshalb nicht angekommen, stattdessen wurden Güter wie etwa Waschmittel geliefert.

Zudem kursieren Berichte, die syrische Regierung unter Machthaber Baschar al-Assad würde bei der Verteilung von Hilfsgütern die Rebellengebiete übergehen.

Die Vereinten Nationen (UN) appellierten an das Regime, Helfern und Hilfsgütern den Zugang in die von den Rebellen kontrollierten Regionen zu gewähren. UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte, weitere Grenzübergänge zu öffnen. "Straßen sind zerstört. Menschen sterben. Jetzt ist es an der Zeit alle verfügbaren Zugänge zu erschließen, um Hilfe und Helfer in die betroffenen Gebiete zu bringen."

In der Türkei und Syrien seien bereits UN-Mitarbeiter vor Ort, um Hilfe zu leisten und abzuschätzen, welche Unterstützung benötigt wird. "Wir zählen auf die internationale Gemeinschaft, den tausenden Familien zu helfen, die von diesem Desaster betroffen sind", heißt in einer Erklärung. Viele von ihnen hätten bereits vor dem Beben dringend humanitäre Hilfe benötigt.

Verwandte in Deutschland wollen Überlebende aufnehmen

Auch in der Türkei gibt es erste Kritik an den Rettungsaktionen. Zu zögerlich seien diese angelaufen, Hilfe habe die Bevölkerung zu spät erreicht, kritisierten Bewohnerinnen und Bewohner. Präsident Erdogan hatte bereits eingeräumt, dass es am ersten Tag nach der Katastrophe Probleme mit der Rettung gegeben habe. Gleichzeitig stellte der türkische Präsident schnellstmögliche Unterstützung für die Menschen in Aussicht, die durch das Beben ihr Zuhause verloren haben. Jede betroffene Familie solle 10.000 Lira, umgerechnet etwa 500 Euro, erhalten.

In Deutschland setzen sich mehrere Abgeordnete in Bund und Ländern dafür ein, Überlebende kurzfristig unbürokratisch bei Verwandten unterkommen zu lassen, wenn diese für den Lebensunterhalt ihrer Angehörigen aufkommen. "Ich selbst habe mehrere Anfragen von Menschen in Deutschland erhalten, die gern ihren Angehörigen ohne Obdach helfen möchten", sagte der Vizechef der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe, Macit Karaahmetoglu. Das Auswärtige Amt teilte mit, dass türkische und syrische Staatsangehörige auch nach dem Erdbeben für eine Einreise nach Deutschland ein Visum benötigten.

Geberkonferenz in Brüssel Anfang März

Die Bundesregierung hatte angekündigt, die humanitäre Hilfe für Syrien und die Türkei um 26 Millionen Euro aufzustocken. 25 Millionen sollen an zwei Hilfsfonds der Vereinten Nationen gehen, eine Million Euro soll der Hilfsdienst der Malteser erhalten.

Die EU sicherte beiden Ländern ebenfalls Soforthilfen zu. Demnach soll Syrien 3,5 Millionen Euro an Soforthilfe erhalten, für die Türkei sind drei Millionen Euro vorgesehen, wie die EU-Kommission mitteilte. Um langfristige Unterstützung auf den Weg zu bringen, kündigte das Gremium für Anfang März eine Geberkonferenz für Syrien und die Türkei an, die in Brüssel stattfinden soll.