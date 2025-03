Zugriff am Flughafen Manila Philippinischer Ex-Präsident Duterte festgenommen Stand: 11.03.2025 06:42 Uhr

In den Philippinen ist Ex-Präsident Duterte bei der Rückkehr von einer Reise am Flughafen festgenommen worden. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor.

Der ehemalige philippinische Staatspräsident Rodrigo Duterte ist wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit festgenommen worden. Gegen ihn lag ein Interpol-Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag (IStGH) vor, wie das Präsidentenbüro des südostasiatischen Landes mitteilte. Demnach wurde der 79-Jährige nach seiner Ankunft aus Hongkong am internationalen Flughafen der Hauptstadt Manila von der philippinischen Polizei festgenommen.

Ein im Fernsehen gezeigtes Video soll den Moment der Festnahme in einem Flugzeug zeigen. Darin ist angeblich Duterte zu hören, wie er die Polizisten anfährt: "Ihr werdet mich schon töten müssen." Ein zweites Video scheint ihn mit Gehstock am Flughafen in Polizeibegleitung zu zeigen.

Tötungen während Amtszeit werden untersucht

Der IStGH untersucht die zahlreichen Tötungen mutmaßlicher Drogenkrimineller durch Polizei und Bewaffnete während Dutertes Amtszeit. Dieser hatte die Philippinen zwar 2019 aus dem IStGH zurückgezogen, der Strafgerichtshof ist jedoch weiter für mutmaßliche Verbrechen zuständig, die begangen wurden, als die Philippinen Mitglied waren.

Die Philippinen sind dem internationalen Strafgerichtshof unter Präsident Ferdinand Marcos Jr., der 2022 die Nachfolge von Duterte antrat, nicht wieder beigetreten. Aber Marcos Jr. hat erklärt, die philippinischen Strafverfolgungsbehörden seien zur uneingeschränkten Zusammenarbeit verpflichtet, falls der IStGH Duterte in Haft nehmen wolle.

Bis 2022 an der Macht

Duterte war von 2016 bis 2022 an der Macht und ist vor allem wegen seines brutal geführten Kriegs gegen Drogenkriminelle bis heute umstritten. Der Polizei zufolge wurden in seiner Amtszeit bei Einsätzen im Drogenmilieu Tausende Menschen getötet. Menschenrechtler sind aber überzeugt, dass die wahre Zahl viel höher ist.

Dutertes Tochter Sara ist derzeit Vizepräsidentin unter seinem Nachfolger Marcos Jr. Unter anderem wegen einer Morddrohung gegen den derzeitigen Staatschef läuft gegen sie ein Amtsenthebungsverfahren.