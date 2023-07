Japanischer Medienbericht China liefert Russland offenbar Drohnen für Kriegseinsatz Stand: 03.07.2023 08:45 Uhr

Einem japanischen Medienbericht zufolge liefert China seit Monaten Drohnen nach Russland. Ein Teil davon ist offenbar ausdrücklich für einen Einsatz im Krieg gegen die Ukraine vorgesehen.

Russland importiert einem Medienbericht aus Japan zufolge seit Monaten Drohnen von chinesischen Unternehmen für den Einsatz im Krieg gegen die Ukraine. Laut Recherchen von "Nikkei Asia" sind zwischen Dezember 2022 und April dieses Jahres mehr als 37 unbemannte Luftfahrzeuge von China nach Russland geliefert worden - im Wert von umgerechnet fast 100.000 Euro.

Das Besondere bei dieser Lieferung: In den Zollunterlagen wurde dem Bericht zufolge vermerkt: "zur Verwendung im Rahmen der Sonder-Militäroperation". Diesen Begriff nutzt die russische Regierung, um die völkerrechtswidrige Invasion in der Ukraine zu beschreiben.

Sammeln Drohnen Geheimdienstinformationen?

Dem Bericht zufolge könnten die Drohnen vom russischen Militär genutzt werden, um im Kriegsgebiet Geheimdienstinformationen zu sammeln. Auch die chinesische Staats- und Parteiführung vermeidet das Wort "Krieg". Sie hat den Überfall auf die Ukraine bis heute auch nicht verurteilt. Im Gegenteil: Seit Kriegsbeginn hat die kommunistische Regierung in Peking die Beziehungen zu Russland deutlich ausgebaut. Der Handel zwischen den beiden Ländern boomt.

Chinesische Staats- und Parteiführung streitet ab

In der Vergangenheit hatte die chinesische Staats- und Parteiführung bereits mehrfach bestritten, dass sie Russland Waffen für den Krieg in der Ukraine liefert. Im April sagte ein Sprecher des Handelsministeriums in Peking, China setze sich dafür ein, den Einsatz aller Arten von Drohnen in Kriegsgebieten zu verhindern. Man werde gemeinsam den internationalen Frieden fördern.

Dem "Nikkei-Bericht" zufolge hat China laut Zolldaten von März vergangenen Jahres bis Mai dieses Jahres insgesamt mindestens 30.000 Drohnen nach Russland exportiert.