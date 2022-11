Debatten auf der Klimakonferenz "Unzufriedenheit von allen Seiten" Stand: 19.11.2022 11:20 Uhr

Die Klimakonferenz in Ägypten ist in der Verlängerung - und nach wie vor ringen die Teilnehmer bei vielen Punkten. Besonders strittig sind die Emissionsminderung und die Finanzierung von Klimaschäden.

Obwohl die Klimakonferenz im ägyptischen Sharm El-Sheikh heute bereits einen Tag länger läuft als geplant, gibt es noch immer keine Hoffnung auf eine Einigung. Die Teilnehmer der rund 200 Staaten beraten weiter über eine mögliche Abschlusserklärung.

Streit gibt es vor allem bei der Finanzierung von Klimaschäden und bei der Emissionsminderung. "Es gibt ein gleiches Maß an Unzufriedenheit von allen Seiten", sagte COP-Präsident Samih Schukri. Eine große Mehrheit der Teilnehmenden habe aber angedeutet, dass sie den aktuellen Entwurf als ausgewogen und als Grundlage für einen potenziellen Durchbruch wahrnehme, so Schukri.

Ob die Konferenz möglicherweise scheitert, weil einzelne Länder die Zusagen zu schwach finden, beantwortete Schukri nicht. Jede Partei habe auch das volle Recht, sich einem Konsens nicht anzuschließen, betonte er.

EU besteht auf ambitionierten Formulierungen

Der EU-Kommissar für Klimaschutz, Frans Timmermanns, sagte, die EU werde gewisse rote Linien nicht überschreiten: "Es ist besser, kein Ergebnis zu haben als ein schlechtes." Er sei besorgt über die Position einiger Teilnehmer, sagte der EU-Kommissionsvize. Die EU werde bis zum Ende um eine Einigung ringen - notfalls sei er aber auch bereit, die Konferenz ohne eine Erklärung zu verlassen.

"1,5 Grad darf hier heute nicht sterben", so Timmermanns. Der EU seien ambitionierte Formulierungen wichtig, um die katastrophalen Folgen der Klimakrise einzudämmen.

US-Beauftragter Kerry an Corona erkrankt

Das Ringen um eine internationale Klimapolitik wird auch dadurch erschwert, dass der US-Klimabeauftragte John Kerry die Verhandlungen nach einem positiven Coronatest telefonisch weiterführen muss. Er habe sich mit leichten Symptomen in Isolation begeben, teilte seine Sprecherin am Freitagabend mit.

"Er arbeitet telefonisch mit seinem Team an Verhandlern sowie ausländischen Amtskollegen, um ein erfolgreiches Ergebnis der COP27 sicherzustellen", sagte die Sprecherin.

Finanzierung von Klimaschäden weiter strittig

Es hake noch "bei den beiden entscheidenden Punkten", sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) im Interview mit den tagesthemen am Freitagabend. Dabei gehe es zum einen um ein Arbeitsprogramm, wie die Welt in den kommenden Jahren ihre Treibhausgasemissionen halbieren könne. Aus europäischer Sicht heiße dies, dass alle Industriestaaten jährlich berichten, wie sie bei ihren Klimazielen in den einzelnen Sektoren - Verkehr, Gebäude, Energie - vorankommen, so wie es in der EU schon gemacht wird.

Der zweite strittige Punkt sei die Finanzierung der Behebung von Klimaschäden in armen Ländern. Dies betreffe vor allem Inselstaaten und sehr arme afrikanische Länder, sagte Baerbock. Sie könnten die Auswirkungen der Klimakrise schon heute nicht mehr stemmen, etwa weil ganze Dörfer umgesiedelt werden müssten und den Ländern die Ressourcen dafür fehlten. "Die sagen zurecht: 'Dafür brauchen wir Geld'. Das ist das sogenannte Geld für Schäden und Verluste." Dies werde von Staaten blockiert, die auch große Emissionen haben, so Baerbock.

Greenpeace-Chef hat wenig Hoffnung

Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser zweifelt an einem Erfolg bei der Klimakonferenz. 600 Lobbyisten von Öl- und Gasunternehmen seien in Ägypten unterwegs, sagte Kaiser der "Rheinischen Post". Sie wollten das 1,5-Grad-Ziel aufweichen. "Solange diese Personen weiterhin Zugang zu den Topetagen der internationalen Politik haben, fällt es mir schwer, an den dringend notwendigen Erfolg der Konferenz zu glauben", so Kaiser.

Die Klimakrise erfordere entschiedenes Handeln - "und zwar jetzt". Wegen der starken Gasnachfrage sei 2023 wieder mit einem Emissionsrekord zu rechnen, so der Chef von Greenpeace Deutschland. 2024 müsse sich das deshalb umso stärker ändern: "Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren."