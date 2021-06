Chinesische Raumfahrt Taikonauten auf dem Weg zur Raumstation

In der Wüste Gobi ist eine Rakete gestartet, die drei Taikonauten zur in Bau befindlichen chinesischen Raumstation bringt. Dort sollen die Männer drei Monate bleiben. In diese Zeit fällt auch ein wichtiges Jubiläum.

Drei chinesische Taikonauten haben sich auf den Weg zu Chinas im Bau befindlichen Raumstation gemacht. Ein Raumschiff mit Nie Haisheng, Liu Boming und Tang Hongbo an Bord hob mit einer Trägerrakete vom Typ "Langer Marsch 2-F" vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi ab.

Die Reise zur Raumstation "Tiangong" ("Himmlischer Palast") ist die erste bemannte chinesische Raumfahrtmission seit fast fünf Jahren. Im All sollen die Taikonauten wichtige Funktionen des Kernmoduls testen und wissenschaftliche Experimente durchführen. Sie sollen drei Monate dort bleiben.

Bau im Weltall

Das erste Modul der Station "Tiangong", die bis Ende 2022 fertig sein soll, war Anfang Mai ins All geschickt worden. Ende Mai folgte ein weiterer Frachtflug mit Material und Treibstoff. Um die Raumstation fertigzubauen, werden noch zwei jeweils gut 20 Tonnen schwere Labormodule ins All gebracht. 2022 sind zwei weitere Frachtflüge sowie zwei bemannte Missionen geplant.

Wenn die internationale Raumstation ISS in den nächsten Jahren wie geplant außer Betrieb geht, wäre China das einzige Land, das noch einen ständigen Außenposten im All betreibt.

Die Mission findet kurz vor den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der herrschenden Kommunistischen Partei Chinas am 1. Juli statt. China hat in den vergangenen Jahren Milliardensummen in seine Raumfahrtprogramme gesteckt, um zu den Weltraumnationen USA und Russland aufzuschließen.