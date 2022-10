Corona-Pandemie in China Angeblich Impfstoff zum Einatmen verabreicht Stand: 26.10.2022 14:41 Uhr

Nach Angaben von Chinas Staatsmedien wird in Shanghai ein Corona-Vakzin zum Einatmen verabreicht. Menschen, die bereits immunisiert sind, können demnach die Aerosol-Version eines Impfstoffs als kostenlosen Booster in Anspruch nehmen.

In der chinesischen Metropole Shanghai haben Behörden laut Staatsmedien Bürger mit einem Booster per Inhalation versorgt. Ein Video eines staatlichen Online-Mediums zeigte, wie Menschen in der Stadt einen Atemzug aus einem Stutzen über einem weißlichen Becher nahmen. Dem Begleittext zufolge atmeten sie langsam ein und hielten fünf Sekunden die Luft an. Ein Geimpfter sagte, der Impfstoff habe etwas süßlich geschmeckt.

Klinische Tests auch in Ungarn

Der Inhalationsnebel wird als Impfauffrischung kostenlos für Menschen angeboten, die bereits immunisiert sind. Den Angaben zufolge stärken Tröpfchen des Nebels die Virusabwehr in Mund und Rachen, noch kleinere Tröpfchen wandern weiter in den Körper und wehren das Virus ab, bevor es die Atemwege erreicht.

Das Mittel wurde vom chinesischen Unternehmen Cansino Biologics entwickelt und im September zugelassen. Den Angaben zufolge handelt es sich um die Aerosol-Version eines per Spritze verabreichten Impfstoffs. Klinische Tests gab es außer in China auch in Ungarn, Pakistan, Malaysia, Argentinien und Mexiko. Laut der Nachrichtenagentur AFP wurde bislang keine unabhängige Studie veröffentlicht, die die Wirksamkeit belegt.

Strenges Pandemie-Regime

In China gibt es zwar keine Corona-Impfpflicht, doch die Behörden wollen ihre strengen Pandemieregeln nur lockern, wenn eine große Zahl von Menschen eine Booster-Impfung erhalten hat. Impfungen durch Inhalation könnten auch Menschen überzeugen, die eine Spritze scheuen. In Indien ist eine in den USA entwickelte Impfung per Nasentropfen zugelassen, aber noch nicht ausliefert worden. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wird weltweit etwa ein Dutzend solcher Impfstoffe getestet.