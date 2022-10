Foxconn-Fabrik in China Mehr Corona-Fälle, weniger iPhones? Stand: 31.10.2022 11:51 Uhr

In China haben Mitarbeiter des Apple-Zulieferers Foxconn nach einem Corona-Ausbruch offenbar die Flucht ergriffen. Das Werk ist einer der wichtigsten Produktionsstandorte für iPhones.

Von Benjamin Eyssel, ARD-Studio Peking

Es sind teils dramatische Szenen: Im chinesischen Internet verbreiten sich Bilder und Videos auf denen Hunderte Menschen zu sehen sind, die offenbar versuchen, aus einem Foxconn-Werk zu fliehen. Sie klettern über Zäune, laufen über abgeerntete Felder und lassen sich von Lastwagenfahrern auf offenen Ladeflächen mitnehmen.

Die Echtheit der Videos ist schwer zu überprüfen. Teilweise werden die Aufnahmen von der Zensur gelöscht.

Klar ist, in einer iPhone-Fabrik in der Stadt Zhengzhou im Landesteil Henan hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Details sind allerdings nicht bekannt. Zuletzt gab es Berichte über medizinische Unterversorgung und zu wenig Essen. Zahlreiche Menschen wurden offenbar in ihren Schlafsälen eingesperrt, um den Ausbruch einzudämmen.

Ein Drittel weniger iPhones im November?

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass die iPhone-Produktion in Zhengzhou im November wegen des Ausbruchs um ein Drittel einbrechen könnte. Der taiwanische Konzern Foxconn produziert für Apple etwa die Hälfte aller iPhones weltweit in Zhengzhou. Zwischen 200.000 und 300.000 Menschen sind dort beschäftigt. Immer wieder gibt es Berichte über schlechte Arbeitsbedingungen bei Foxconn.

Der taiwanische Konzern Foxconn produziert für Apple etwa die Hälfte aller iPhones weltweit in Zhengzhou. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Zahlen in China binnen Tagen verdoppelt

Insgesamt ist in China ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt sprunghaft angestiegen. Die Zahl hat sich innerhalb weniger Tage auf rund 2700 verdoppelt. So viele Fälle wie jetzt hat es in der Volksrepublik seit August nicht mehr gegeben. Verglichen mit dem Rest der Welt sind die Zahlen weiter niedrig.

Chinas Staats- und Parteiführung hält nach wie vor an einer strikten Null-Covid-Politik fest. Gegen kleinste Ausbrüche wird mit harten Lockdowns, Reiseverboten, Zwangsisolation und Massentests vorgegangen. Die Wirtschaft steckt deswegen zunehmend in der Krise. Die Menschen in China verlieren das Verständnis für die Maßnahmen.

Doch die Regierung will an der Null-Covid-Strategie festhalten, das hat Staats- und Parteichef Xi Jinping auf dem Parteitag der Kommunistischen Partei noch einmal gesagt. Eine Exit-Strategie gibt es nicht. Millionen alte Menschen in der Volksrepublik sind nach wie vor nicht vollständig geimpft.