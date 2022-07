Chinesische Metropole Erneut Lockdown in Xi'an Stand: 05.07.2022 16:29 Uhr

In Chinas 13-Millionen-Stadt Xi'an sind erneut Corona-Fälle aufgetreten. Die Behörden verhängen deshalb zum zweiten Mal einen Lockdown. Schulen, Geschäfte und Restaurants sollen eine Woche geschlossen bleiben.

Wegen einer drohenden Ausweitung an Infektionen ist in China erneut ein rigoroser Lockdown über eine Metropole verhängt worden. Wieder trifft es die 13-Millionen-Einwohner-Stadt Xi'an. Geschäfte, Schulen und Restaurants bleiben nach Angaben der Stadtverwaltung von Mittwoch an für eine Woche geschlossen.

18 Infektionen seit Samstag

Die Gesellschaft solle dadurch so weit wie möglich zur Ruhe kommen, die Mobilität reduzieren und das Infektionsrisiko senken, hieß es. Seit Samstag wurden in Xi'an den Behörden zufolge 18 Infektionen mit der Omikron-Variante registriert.

Die Metropole im Norden der Volksrepublik war Ende vergangenen Jahres bereits unter einen drastischen Lockdown gestellt worden. Einen Monat lang wurde das öffentliche Leben in der Stadt komplett lahmgelegt. Damals wurden Tausende Corona-Fälle registriert.

Abriegelungen und Massentests

China verfolgt nach wie vor eine strikte Null-Covid-Strategie, bei der einzelne Ausbrüche sofort durch Abriegelungen und Massentests bekämpft werden. Die chinesische Wirtschaft erholt sich gerade erst von den Auswirkungen eines monatelangen Lockdowns in Shanghai und strenger Corona-Beschränkungen in der Hauptstadt Peking.