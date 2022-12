Tests lösen Hotel-Quarantäne ab China beendet Einreise-Quarantäne Stand: 27.12.2022 07:03 Uhr

Ab dem 8. Januar müssen Menschen, die aus dem Ausland nach China reisen, nicht mehr in Quarantäne. Stattdessen genügt dann ein negativer Corona-Test. Damit fällt auch die letzte große Maßnahme der Null-Covid-Politik.

Von Benjamin Eyssel, ARD-Studio Peking

China schafft die Pflichtquarantäne für Einreisende ab. Nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission genügt ab dem 8. Januar ein negativer Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. So lange gelten offiziell mindestens fünf Tage Isolation in einem Hotelzimmer unter strenger Überwachung. Zwischendurch waren sogar 21 Tage vorgeschrieben.

Rücknahme der letzten großen Covid-Maßnahme

Die Hotel-Quarantäne bei der Einreise ist die letzte große Maßnahme der Null-Covid-Politik, die fällt. Auch Beschränkungen für Fluggesellschaften werden am 8. Januar abgeschafft. Wie schnell sich dadurch der Flugverkehr zwischen China und dem Rest der Welt normalisieren wird, ist unklar. Derzeit gibt es nur einen Bruchteil an Flugverbindungen im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie.

Weitere Lockerungen in Aussicht

In den vergangenen drei Jahren hat China auch kaum Visa ausgestellt - Touristen dürfen bis jetzt nicht ins Land. Zwar kündigte die Staats- und Parteiführung einige Visa-Erleichterungen an, konkrete Maßnahmen wurden aber nicht genannt. Während der Pandemie hat die kommunistische Regierung auch viele chinesische Staatsbürger daran gehindert, ohne triftigen Grund das Land zu verlassen. Auch hier wurden Lockerungen angekündigt, ohne konkret zu werden.

Maßnahmen fielen überraschend und unvorbereitet

Die Staats- und Parteiführung hat am 7. Dezember nach fast drei Jahren Reisebeschränkungen, Lockdowns, Massentests und anderen harten Maßnahmen ein Ende ihrer Null-Covid-Politik bekannt gegeben - überraschend und weitgehend unvorbereitet. Offiziell hieß es zur Begründung, die Omikron-Variante sei nicht mehr so gefährlich.

Seither breitet sich das Coronavirus in der Volksrepublik rasant aus. Viele Krankenhäuser im Land sind überlastet. Schätzungen zufolge könnten in den kommenden Monaten etwa eine Million Menschen an den Folgen einer Covid-Erkrankung sterben. Krematorien im Land haben deutlich mehr zu tun als normalerweise.

Zahl der Covid-Toten unklar

Wie viele Menschen tatsächlich sterben, ist unklar. Seit Sonntag veröffentlicht China keine offiziellen Corona-Daten mehr. Die Gesundheitskommission teilte mit, die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle werde nicht mehr täglich bekannt gegeben. Ein Grund wurde nicht genannt. Die zuletzt veröffentlichten Zahlen waren allerdings ohnehin bedeutungslos - unter anderem, weil kaum noch getestet wird.