Null-Covid-Politik China kündigt landesweite Lockerungen an Stand: 07.12.2022 07:24 Uhr

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat China seine strikten Null-Covid-Maßnahmen etwas gelockert. Der Staatsrat verkündete einen neuen Zehn-Punkte-Plan mit Erleichterungen für Quarantäne, PCR-Tests und Lockdowns.

China hat landesweit geltende Lockerungen seiner Null-Covid-Politik angekündigt. Die neuen Richtlinien der Nationalen Gesundheitskommission (NHC) sehen unter anderem vor, dass infizierte Personen ohne oder mit milden Symptomen sich "generell zu Hause isolieren" können. Sollte sich ihr Zustand verschlechtern, können sie sich selbst in ausgewiesene Kliniken begeben. Positiv auf Covid getestete Personen mussten in China bisher zur Quarantäne in zentrale Regierungseinrichtungen.

Künftig weniger Corona-Tests

Zudem will das Land den Umfang und die Häufigkeit von Corona-Tests reduzieren. Verpflichtende Tests sollen demnach künftig auf Gegenden mit "hohem Risiko" sowie Schulen beschränkt werden. Die Massentests waren einer der Eckpfeiler der Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung.

Vor Reisen sei zudem kein negativer Test mehr nötig, und auch bei der Ankunft müsse man sich nicht mehr testen lassen. In Nicht-Hochrisikogebieten solle es keine Bewegungseinschränkungen geben.

Proteste gegen harten Corona-Kurs

In den vergangenen Wochen war es im ganzen Land zu Protesten gegen den harten Corona-Kurs der chinesischen Regierung gekommen. Was mit Protesten gegen Chinas Null-Covid-Politik und die damit verbundenen Lockdowns begann, richtete sich bald gegen Staatschef Xi Jinping und die Kommunistische Partei im Allgemeinen. Angesichts der Proteste hatten zuletzt mehrere Großstädte wie Peking oder Shanghai bereits ihre Corona-Maßnahmen gelockert.