Corona-Pandemie China lockert - aber ohne Gesamtkonzept Stand: 05.12.2022 08:43 Uhr

China kippt einige seiner strengen Corona-Auflagen, doch in jeder Stadt gelten andere Regeln. Ein wirkliches Konzept fehlt offensichtlich - was viele Menschen im Land verunsichert.

Von Benjamin Eyssel, ARD-Studio Peking

Peking am Montagvormittag: Die chinesische Hauptstadt wirkt etwas lebendiger, seit dem Wochenende dürfen wieder Geschäfte öffnen, nachdem diese zwei Wochen lang weitgehend geschlossen waren. Auch sind ab jetzt keine negativen PCR-Tests mehr nötig, um den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Viele Corona-Teststationen sind geschlossen oder werden abgebaut, bis vor ein paar Tagen haben sich die Menschen dort häufig täglich testen lassen.

Zum Betreten von Büros, öffentlichen Gebäude und Läden braucht man allerdings oft noch einen negativen Corona-Test. An den verbliebenen Teststationen bilden sich deshalb teils lange Schlangen. "Ich finde, es ist zu früh, die Teststationen abzubauen", sagt eine 38-jährige Einwohnerin: "Nur wenn wir für alle Aktivitäten keinen Test mehr vorzeigen müssen, sollten die Teststationen geschlossen werden."

Gesamtkonzept für Lockerungen fehlt

"Jetzt sind wir in einer Art Übergangszeit", so eine 76 Jahre alte Frau:

Alles ist unsicher. Die Menschen wissen nicht, was passiert. Das ist die jetzige Situation. Die Regierung hat nicht klar gesagt, dass man keine Tests mehr braucht. Deshalb ist es relativ chaotisch. In jeder Stadt ist es auch anders.

Bei den Lockerungen gehen nicht alle Städte und Regionen gleich vor. Einige Orte öffnen Restaurants und Fitnessstudios, andere Städte bleiben strikt. Ein Gesamtkonzept zum Ausstieg aus Null-Covid fehlt nach wie vor.

Viele ältere Menschen noch immer ungeimpft

Im chinesischen Staatsfernsehen berichtet die Managerin eines Kinos in der Stadt Zhengzhou im Landesteil Henan, dass sie wieder öffnen darf. Selbstverständlich werde alles gründlich desinfiziert. Staatsmedien berichten außerdem, der Omikron-Subtyp des Coronavirus sei längst nicht mehr so gefährlich wie frühere Varianten. Ein Problem bleibt aber, dass Millionen ältere Menschen nicht ausreichend geimpft sind. Sollte sich das Virus unkontrolliert verbreiten, droht ein Kollaps des Gesundheitssystems.

Seit einigen Tagen werden positiv Getestete nicht mehr zwangsläufig in eine staatliche Isolationseinrichtung gebracht. Behörden erlauben manchen Menschen, sich zuhause auszukurieren - ein Novum in China. Mögliche Kontaktpersonen werden jetzt vielerorts nicht mehr gezwungen, sich zu isolieren.

Öffnungsschritte folgen auf landesweite Proteste

Zuletzt hatte China Rekord-Infektionszahlen gemeldet. Experten erwarten, dass die Zahlen aufgrund der Lockerungen weiter steigen. In den offiziellen Corona-Statistiken spiegelt sich dies allerdings nicht wider. Dort sinken die Zahlen seit Tagen tendenziell, was darauf zurückzuführen sein dürfte, dass deutlich weniger getestet wird.

Die Lockerungen erfolgen nach Protesten gegen die strengen Regeln Ende November. Ob ein Zusammenhang besteht, ist unklar. In den vergangenen Tagen gab es keine Anzeichen für nennenswerte Proteste. Die Polizei zeigte unter anderem in Shanghai und Peking verstärkt Präsenz an den Orten, wo vor einer Woche noch demonstriert wurde.