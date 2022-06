Corona-Politik China verkürzt Quarantäne bei Einreise Stand: 28.06.2022 13:21 Uhr

China verfolgt weiterhin eine äußerst strenge Corona-Politik, lockert aber die Einreiseregeln: Ab sofort müssen ankommende Passagiere nur noch sieben Tag in Hotel-Quarantäne verbringen plus drei Tage zu Hause. Zuvor waren es 21 Tage.

China lockert seine strengen Corona-Einreisebeschränkungen: Für alle Ankommenden aus dem Ausland wird die seit Beginn der Corona-Pandemie vorgeschriebene Quarantäne verkürzt, wie die Nationale Gesundheitskommission in Peking mitteilte. Verlangt wird nur noch eine siebentägige Hotel-Quarantäne plus drei Tage zu Hause. Bisher mussten Einreisende insgesamt bis zu 21 Tage in Quarantäne.

China hatte im März 2020 seine Grenzen fast vollständig abgeriegelt. Die wenigen Einreisenden aus dem Ausland wurden seitdem in teuren Quarantäne-Hotels wochenlang streng überwacht.

Internationale Verbindungen immer noch reduziert

Seit April haben einige chinesische Städte die Quarantäne bereits auf zehn Tage verkürzt, darunter im Mai auch die Hauptstadt Peking. Die Zahl der internationalen Flüge ist aber immer noch stark reduziert, um "importierte" Infektionsfälle zu verhindern. Die wenigen Flüge werden zudem oft kurzfristig gestrichen.

China verfolgt seit Beginn der Corona-Pandemie eine strikte "Null-Covid-Strategie". Mit Aufkommen der sich schnell ausbreitenden Omikron-Variante kam es dennoch immer wieder zu größeren Ausbrüchen.

Shanghai bis Anfang Juni abgeriegelt

Zentrum war zunächst die Wirtschaftsmetropole Shanghai, woraufhin die Stadt Anfang April rigoros abgeriegelt wurde. Erst Anfang Juni wurden die Maßnahmen für die meisten Einwohner wieder gelockert. Auch in der Hauptstadt Peking gab es zuletzt Einschränkungen.

Die strikten Maßnahmen sind eine große Belastung für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ausländische Handelskammern fordern seit Monaten Lockerungen. Für Geschäftsreisende sind nicht nur die langen Quarantäne-Zeiten problematisch.

Mit Informationen von Ruth Kirchner, ARD-Studio Peking, zzt. Berlin