Bundestagswahl 2025 Warum China auf eine starke AfD setzt Stand: 22.02.2025 05:33 Uhr

China setzt auf ein starkes Abschneiden der AfD bei der Bundestagswahl. Das würde die nächste deutsche Regierung sowie Europa schwächen - und damit Peking in die Hände spielen.

"Liebe chinesische Freunde, ein gutes neues Jahr wünsche ich euch!" - so steht es in den chinesischen Untertiteln eines Videos, das die AfD-Vorsitzende Alice Weidel zeigt, veröffentlicht von einem chinesischen Social-Media-Konto.

Auf Deutsch spricht Weidel jedoch über etwas ganz anderes: Von China oder Glückwünschen ist in der originalen Aufnahme nicht die Rede. Die falschen Untertitel sollen aber offenbar die Klick-Zahlen in die Höhe treiben.

Andere Videos zeigen Weidel mit einer lauten Rede auf einem Parteitag, unterlegt mit dramatischer Musik. "Deutsch ist wirklich eine herrische Sprache", kommentiert ein chinesischer Nutzer fasziniert mit Smiley.

"Bewunderung autokratischer Führungspersönlichkeiten"

Es ist ein bemerkenswertes Phänomen. Weidel findet derzeit im chinesischen Internet, auf Plattformen wie Douyin, einer chinesische Variante von TikTok, und anderen Kanälen des chinesischen Internet-Kosmos, relativ viel Aufmerksamkeit.

Das mag zum einen daran liegen, dass Weidel in China gelebt und über das chinesische Rentensystem promoviert hat. Zum anderen auch an ihrem Auftreten, das ihr in Teilen der chinesischen Internet-Community den Titel "Eiserne Lady" eingebracht hat. Dass ihre Partei vom Verfassungsschutz in Deutschland als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt wird, spielt dabei keine Rolle.

"Die Menschen in China verstehen nicht, was rechtsextrem bedeutet. Sie haben keine historische Schuld aus dem Zweiten Weltkrieg. Deshalb schauen sie mit einem anderen Blick auf deutsche Politik", erklärt Lu Dalian, der Weidel-Videos im chinesischen Internet verbreitet.

Der Chinese lebt in Deutschland, will sich aber nicht unter seinem richtigen Namen äußern, auch nicht zu seiner eigenen politischen Orientierung.

"Das harsche Reden, kantige Gesten - das alles passt zur Bewunderung autokratischer Führungspersönlichkeiten, die es bei vielen Menschen in China gibt", sagt Kristin Shi-Kupfer von der Universität Trier, die zu sozialen Medien in China forscht. "Auch eine Skepsis gegenüber Migranten und Einwanderern ist in China verbreitet."

"Starke AfD kann klare Haltung gegenüber Peking schwieriger machen"

Die Positionen der AfD seien aus Sicht vieler Internetnutzer generell näher an Positionen der chinesischen Regierung, so Shi-Kupfer. Dazu gehöre die Kritik an der europäischen Unterstützung für die Ukraine. "Aber auch die Skepsis der AfD gegenüber europäischen Institutionen ist etwas, was China auch von offizieller Seite sicherlich nicht schlecht findet."

Gerade die EU-Kommission, die etwa mit Zöllen gegen chinesische Billigimporte vorgeht, werde als sehr hart gegenüber China empfunden. Eine starke AfD könne womöglich zu einer kompromissgetriebenen Koalition anderer Parteien führen - was eine klare Haltung gegenüber der Staats- und Parteiführung in Peking schwieriger machen dürfte.

Deutschland hat China immer wieder dafür kritisiert, trotz des Ukraine-Kriegs an der Seite Russlands zu stehen. China ist ein guter Kunde beim Kauf von russischem Öl und Gas und sorgt damit für Finanzmittel, die der Kreml braucht.

Auch wenn China offiziell keine Waffen an Russland liefert, verkauft es doch Bauteile, die in Waffen genutzt werden können. Außerdem hat sich die Bundesregierung - anders als China - kritisch zu den US-russischen Verhandlungen über die Ukraine geäußert.

"Warum sollte Deutschland nicht Chinas Führungsrolle akzeptieren?"

Wohin die Erwartungen der kommunistischen Führung an eine neue Bundesregierung in diesen Fragen gehen, skizziert Victor Gao vom Center for China and Globalisation in Peking, einer Organisation, die der chinesischen Regierung nahe steht und als eines ihrer internationalen Sprachrohre gilt.

"China und Deutschland sollten mehr wirtschaftlich kooperieren und sich nicht von geopolitischen Konflikten leiten lassen", so Gao. Auch in der Autoindustrie - wo China zuletzt vor allem mit Elektroautos auf verschiedenen Märkten verstärkt als Konkurrent aufgetreten ist - könne es mehr Kooperationen geben.

Der AfD kann Gao einiges abgewinnen. In die Wahl in Deutschland wolle er sich aber nicht einmischen. Dabei wird genau registriert, wie die Konfliktlinien zwischen Europa und der Trump-Regierung verlaufen. "Kommt es zum Bruch zwischen Europa und den USA?", so eine Schlagzeile im staatlichen TV-Sender CCTV.

Chinas Führung umwirbt bereits Europa. Gao hat dazu eine klare Meinung: "Wenn China das Richtige macht und die USA das Falsche tun - warum sollte Deutschland nicht auch eine Führungsrolle Chinas akzeptieren?"