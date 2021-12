China Plötzlich eine "Demokratie"? Stand: 15.12.2021 08:17 Uhr

Der autokratisch regierte Einparteienstaat China versucht seit Wochen, der Welt und dem eigenen Volk zu erklären: Wir sind eine Demokratie. Dahinter steckt ein Strategiewechsel, der auf direkten Wettstreit mit den USA zielt.

Von Benjamin Eyssel, ARD-Studio Peking

Seit Wochen verkünden die chinesischen Staatsmedien und Propagandaorgane auf allen möglichen Kanälen: China sei eine Demokratie. Und zwar eine bessere als die westliche. Anfang des Monats hat die Staats- und Parteiführung eine Studie vorgelegt, die das beweisen soll.

Die "chinesische Demokratie" beinhalte "konkrete und pragmatische demokratische Lösungen", so der Sprecher der Staatsführung, Xu Lin, bei der Vorstellung des Papiers. Wenn Menschen nur aufgeweckt würden, um wählen zu gehen und danach wieder in den Schlaf versetzt würden, sei das keine wahre Demokratie.

Der angeblichen chinesischen Demokratie wird in der Propaganda insbesondere die US-amerikanische Demokratie gegenüberstellt, die gescheitert sei. Als ein Beispiel dafür wird genannt, dass China es geschafft habe, seine Bevölkerung vor Covid-19 zu schützen - während in den USA Hunderttausende Menschen gestorben seien.

Begriffe umdeuten: Nichts Neues in Peking

Dass in der Volksrepublik keine demokratischen Wahlen stattfinden, dass die Kommunistische Partei alles allein entscheidet, dass es keine Presse- und Meinungsfreiheit gibt, dass unliebsame Bürgerinnen und Bürger im Gefängnis verschwinden, ohne rechtsstaatliche Prozesse - all das spielt in der Propaganda keine Rolle.

Die Nutzung des Begriffs Demokratie in der Volksrepublik sei an sich nichts Neues, sagt Anna Marti von der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. "In der Verfassung steht, die Volksrepublik sei eine sozialistische Demokratie mit chinesischen Charakteristika. Und das wird auch als explizit etwas anderes, als Gegensatz zu dem gesehen, was wir unter einer Demokratie verstehen, also einer westlichen liberalen Demokratie."

Dass die chinesische Propaganda seit mehreren Wochen allerdings verstärkt mit dem Begriff Demokratie um sich wirft, liegt offensichtlich an einer Veranstaltung in den USA in der vergangenen Woche. US-Präsident Biden hatte rund 100 Staaten zu einem Demokratie-Gipfel eingeladen, China durfte nicht kommen.

Wettbewerb statt Systemkonkurrenz

Die Volksrepublik sehe sich in einer Art Rechtfertigungszwang, sagt der chinesische Regierungskritiker und ehemalige Hochschuldozent Wu Qiang aus Peking. Denn der US-Gipfel habe nochmal die weltweite Konfrontation offengelegt: China und autokratische Staaten auf der einen Seite, das demokratische Lager um die USA auf der anderen.

"Das ist die derzeit größte Krise und die größte Herausforderung für die Ideologie der Kommunistischen Partei und ein sehr wichtiger Grund, warum sie um jeden Preis den Begriff Demokratie neu definieren möchte", so der Politikwissenschaftler. "Es geht darum, Totalitarismus zu vertuschen und mit dem Begriff Demokratie zu schmücken."

Anfang Dezember veröffentlichte die chinesische Regierung ein sogenanntes Weißbuch mit dem Titel "China: Demokratie, die funktioniert". Bild: picture alliance / Xinhua News A

Begriffe umzudeuten und ihnen eine andere Bedeutung zu geben als die ursprüngliche sei ein alter Trick von Ideologen, so Wu Qiang. Anna Marti von der Friedrich-Naumann-Stiftung in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh beobachtet, dass die Staats- und Parteiführung den Begriff Demokratie inzwischen anders nutzt als früher. Ein gerissener Kniff von Peking, findet sie: "Systemkonkurrenz war häufig ein Begriff, der in diesem Zusammenhang fiel - zwischen dem chinesischen System und dem westlichen System. Jetzt wird der Gegensatz aufgelöst und man kommt mehr auf eine Wettbewerbsebene: 'Wir machen ja dasselbe, wir sind nur viel besser darin.' Dem stimme ich natürlich nicht zu, das ist aber das neue Narrativ, das jetzt gestrickt wird."

Chinas eigener "Demokratiegipfel"

Anfang des Monats hatte die Volksrepublik zu einer digitalen Gegenveranstaltung zum US-Gipfel eingeladen. Mit dabei: Vertreter aus Diktaturen wie Syrien und Kuba sowie zweifelhafte Experten, auch internationale, von denen viele an chinesischen Hochschulen lehren. Auch sie kamen zu dem wenig überraschenden Schluss: die chinesische Demokratie sei der westlichen überlegen.

So auch Roland Boer, Professor am Marxismus-Institut der Technologie-Hochschule im nordostchinesischen Dalian. "Die sozialistische Demokratie ist eine ehrlichere und überlegenere Form der Demokratie. Es macht Mut, zu sehen, dass China im Begriff ist, weltweit die Demokratie für den Sozialismus zurückzugewinnen", gab er auf der Konferenz zu Protokoll. "Denn Sozialismus ist natürlich viel demokratischer als Kapitalismus." Auf der Veranstaltung konnte Boer auf Zustimmung bauen. Ob diese Diktion aber außerhalb Chinas verfängt, steht im Mittelpunkt des Wettbewerbs, den beide Seiten ausgerufen haben.