Brunei Öffentlich streng - privat liberaler Stand: 17.12.2022 13:39 Uhr

Brunei setzt seit Jahren auf die Scharia - die Einführung sorgte international für scharfen Protest. Im Privaten lässt das Sultanat viele Freiheiten - doch Minderheiten sorgen sich, dass dies nicht von Dauer ist.

Von Jennifer Johnston, ARD-Studio Singapur, zurzeit Bandar Seri Begawan

In Deutschland wäre der geschmückte Weihnachtsbaum in der Hotellobby etwas Normales. In Brunei ist er eine Seltenheit. Sollten die staatlichen Kontrolleure kommen, müsste sie ihn wieder abbauen, erklärt Hotelmanagerin Miriam Wolber. Weihnachtslieder oder auffällige Deko sind seit 2014 verboten.

Weihnachtsschokolade findet sich nur ganz vereinzelt in westlichen Supermärkten. Denn die Staatsreligion im rund 400.000 Einwohner zählenden Sultanat Brunei ist der Islam. Weihnachtsfeiern könnten "den Glauben der islamischen Gemeinschaft beschädigen", so das Religionsministerium zur Einführung.

In der Öffentlichkeit ist das christliche Fest daher verboten. Es drohen theoretisch bis zu fünf Jahre Gefängnis oder eine hohe Geldstrafe. Zuhause und in der Kirche können die Menschen jedoch machen, was sie wollen.

Auf den Straßen Bruneis gelten die Vorgaben der Scharia. Privat dürfen die Bürger aber ihren eigenen Regeln folgen. Bild: ARD Singapur

Daheim gelten andere Regeln

Das scheint eine Grundregel zu sein, die sich durch viele Bereiche in Brunei zieht. Ein Land, das etwa doppelt so groß ist wie das Saarland. Offiziell ist in dem Sultanat vieles verboten. Im Privaten wird es jedoch nicht geahndet.

So gilt seit 2014 das islamische Recht der Scharia, nach dem Alkohol, Abtreibung oder Ehebruch verboten sind. Seit 2019 droht Dieben die Amputation der Hand oder des Beins und homosexuellen Männern der Tod durch Steinigung.

Die Einführung der Scharia-Gesetze sorgte für große internationale Aufregung. Prominente wie George Clooney und Elton John riefen zum Boykott internationaler Hotels des Sultans auf - in den USA, London oder Paris.

"Schlecht darin, Gesetze durchzusetzen"

Doch für die Menschen in Brunei habe die Einführung der Gesetze wenig verändert. Es war schon vorher ein Tabu und werde seitdem nicht strenger geahndet. Das sagt ein Mann, der bisexuell und vom neuen Gesetz betroffen ist. "Brunei ist einfach sehr schlecht darin, Gesetze durchzusetzen", sagt er.

Bei privaten Hauspartys der LGBTQI-Community in Brunei komme es zwar immer wieder zu Razzien. "Das Schlimmste, was uns droht, sind jedoch ein paar Stunden im Gefängnis oder ein Bußgeld von rund 1000 Brunei-Dollar, keine Steinigung." Die Klagen würden meist im Laufe der Zeit wieder fallen gelassen.

Die Hürde für eine Verurteilung sei sehr hoch, erklärte selbst das Sultanat, da es mehrere Zeugen von "hohem moralischen Rang und Frömmigkeit" brauche. Es geht wohl eher um Abschreckung.

"Die Bedrohung ist immer noch da"

Die Angst sei da, erzählt eine Frau aus der LGBTQI-Community. "Sie ist immer noch gleich hoch wie damals, als das Gesetz eingeführt wurde. Denn die Bedrohung, die Unsicherheit ist immer noch da."

Auch Phil Robertson, stellvertretender Asien-Direktor von Human Rights Watch, sieht die Gefahr nicht gebannt. "Es ist wie wenn man eine geladene Waffe im Kindergarten liegen lässt. Vielleicht kommt jemand, spielt damit und sie geht los."

Einer der letzten absoluten Herrscher

Dem aktuellen Sultan Hassanal Bolkiah trauen das die wenigsten zu. Er ist im Volk beliebt, gilt als volksnah. Fährt er mit dem Auto durch die Stadt, sitzt er gerne selbst am Steuer. Die Menschen winken ihm zu und wollen Selfies mit ihm machen.

Seit dem Tod der britischen Queen ist der 76-Jährige der am längsten regierende Monarch der Welt. Dabei darf man nicht vergessen, der Sultan ist auch einer der letzten absoluten Herrscher der Welt. Jede Entscheidung geht über seinen Schreibtisch.

Das Parlament mit seinen 36 Mitgliedern kommt nur einmal im Jahr zusammen und hat nur beratende Funktion. Eine wirkliche Opposition oder soziale Bewegung, die das Königshaus kritisiert, gibt es nicht.

Bruneis Sultan genießt im Volk großes Ansehen. Dem Kronprinz aber wird Skepsis entgegengebracht. Bild: picture alliance/dpa/XinHua

Skeptische Blicke auf den Kronprinzen

Das könnte sich mit dem nächsten Thronwechsel ändern. Denn Kronprinz Muhtadee Billah ist nicht so beliebt wie sein Vater. Viele stellen seine Kompetenz hinter vorgehaltener Hand in Frage.

Offen will darüber niemand sprechen. Die roten Linien in Brunei sind das Königshaus und die Religion. Viele sagen, sie hätten Angst, dass am Nachbartisch jemand mithört.

Der Wohlstand dämmt Kritik

Es gibt auch deswegen wenig Kritik, weil es den meisten Menschen gut geht. Der Reichtum des Sultanats beruht auf seinen Öl- und Gasreserven. Daraus wird vieles finanziert.

Die Menschen in Brunei zahlen weder Einkommens- noch Mehrwertsteuer. Bildung ist frei und für einen Arztbesuch müssen sie nur einen Dollar auf den Tisch legen. Reis, Zucker und Mehl ist subventioniert. Ein Liter Diesel kostet umgerechnet 37 Cent.

Das Bildungssystem in Brunei ist hoch - und der Besuch einer Schule kostenlos. Bild: picture alliance / dpa

Weg von Öl und Gas - aber wie?

Doch die Frage ist, wie lange Brunei diesen Wohlfahrtsstaat am Laufen halten kann. Schon jetzt werden Ausgaben gekürzt. Das Land muss sich wirtschaftlich breiter aufstellen - weg von Öl und Gas, hin zu erneuerbaren Energien, Landwirtschaft und Tourismus.

Brunei ist zu mehr als 70 Prozent von Regenwald bedeckt, mit vielen seltenen Tier- und Pflanzenarten. Der Sultan fördert auch die Gründung von Start-ups. Doch die Zukunftsfragen würden noch nicht mit der notwendigen Dringlichkeit angegangen, sagt der Geologe Bong Poh Yuk, der fast 40 Jahre für staatliche Öl-Konzerne gearbeitet hat.

Er und andere schätzen, dass die Öl- und Gasvorräte bestimmt noch 15 bis 20 Jahre reichen werden. Neue Technologien würden zudem helfen, noch weitere kleine Ölfelder zu erschließen.

Doch irgendwann ist der letzte Tropfen gefördert. Darüber wollen sich in Brunei nur die wenigsten ernsthafte Gedanken machen. Im neuen Jahr wird stattdessen erstmal gefeiert. Eine der Töchter des Sultans heiratet.