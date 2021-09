Maas und Blinken zu Afghanistan Klare Forderungen an Taliban

Wie soll der Westen mit den neuen Machthabern in Kabul umgehen? Darüber haben Deutschland, die USA und 20 weitere Staaten beraten. Bundesaußenminister Maas stellte vier Forderungen an die Taliban - und warnte vor Konsequenzen.

Auf der US-Militärbasis im rheinland-pfälzischen Ramstein haben Bundesaußenminister Heiko Maas, sein US-Amtskollege Antony Blinken und die Außenminister 20 weiterer Staaten über das Vorgehen in Afghanistan beraten. Dabei stellte Maas vier konkrete Forderungen an die neue Taliban-Regierung in Kabul.

Konkrete Forderungen

"Wir erwarten, dass Menschen, die ausreiseberechtigt sind, das Land auch verlassen dürfen", sagte der SPD-Politiker. Außerdem müssten die Taliban sicherstellen, dass in Afghanistan nicht wieder terroristische Strukturen entstehen. Es müssten die Menschen- und insbesondere Frauenrechte geschützt werden und eine endgültige Regierung müsse alle Bevölkerungsgruppen abbilden. Sonst sei Stabilität in dem Land nicht zu erreichen.

Keinen Hehl machte Maas aus seiner Ablehnung der gestern vorgestellten Übergangsregierung in Kabul. "Diese ist nicht befriedigend", sagte er, da keine Frauen oder Minderheiten vertreten seien - entgegen der Zusagen der Taliban, dass dies möglich sei. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, ermahnte er die neuen Machthaber in Kabul: "Internationale Isolation kann nicht in ihrem Interessen sein."

Warnung vor humanitärer Krise

Zugleich warnte er vor einer dreifachen humanitären Krise in dem Land. "In vielen Teilen des Landes herrscht jetzt schon Nahrungsmittelknappheit aufgrund der Dürre. Gleichzeitig sind internationale Hilfszahlungen gestoppt worden, von denen viele Menschen abhängen. Und wenn eine neue Regierung nicht in der Lage ist, die Staatsgeschäfte am Laufen zu halten, droht nach dem politischen der wirtschaftliche Kollaps - mit noch drastischeren humanitären Folgen."

Maas machte aber auch klar, niemand wolle sich von Afghanistan abwenden. Man müsse weiter humanitäre Hilfe leisten und bestehende Kanäle zu den Taliban nutzen, um Forderungen durchzusetzen und Absprachen zu treffen. Wichtig sei dabei aber, dass westliche Staaten sich dabei koordinieren - dies sei der Hauptanlass für die heutige Außenministerkonferenz gewesen.

Blinken: Humanitäre Hilfe erlauben

US-Minister Blinken betonte, dass es seinem Land besonders wichtig sei, dass weitere Menschen Afghanistan verlassen können. Derzeit sei der Flughafen von Kabul geschlossen, man wolle aber erreichen, dass wieder Maschinen dort starten können. Seine Regierung werde sich für Überflug- und Landerechte in anderen Ländern einsetzen. Das gelte auch für Charterflüge von Hilfsorganisationen, mit denen man eng zusammenarbeite. "Diese Flüge müssen eine Starterlaubnis haben."

Er dankte Deutschland und den anderen Partnerländern und nannte noch eine weitere Forderung in Richtung der Taliban: Diese müssten humanitäre Hilfe weiterhin ins Land lassen. Die USA wollten weiter Hilfsgüter an die Bevölkerung liefern, versprach er.

Afghanen in Ramstein beantragen Asyl

Über Ramstein werden die meisten der von den USA Evakuierten ausgeflogen, insgesamt geht es um etwa 34.000 Menschen. Laut Bundesregierung haben davon bereits 20.000 wieder deutschen Boden verlassen. Die Vereinigten Staaten hielten sich an die Vereinbarung, für die USA bestimmte Afghanen nach spätestens zehn Tagen auszufliegen. Den Stützpunkt verlassen dürfen die noch wartenden Schutzsuchenden nicht.

Es gibt aber auch eine geringe Anzahl von Afghanen, die in Deutschland Asyl beantragt haben. Das bestätigte Maas bei der Pressekonferenz. Laut Bundesinnenministerium gibt es bislang 90 Asylgesuche von in Ramstein gelandeten Afghanen.