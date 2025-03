Flüge nach Bali betroffen Der Lewotobi Laki-Laki spuckt wieder Asche Stand: 21.03.2025 13:01 Uhr

Der Vulkan Lewotobi Laki-Laki auf der indonesischen Insel Flores ist wieder ausgebrochen. Die Behörden hoben die Alarmstufe an. Auch Flüge auf der beliebten Urlaubsinsel Bali sind betroffen.

Auf der indonesischen Insel Flores ist der Vulkan Lewotobi Laki-Laki ausgebrochen. Seit gestern sei es zu mehreren Eruptionen gekommen, bei denen der Feuerberg Asche und Gestein kilometerhoch in die Luft gespuckt habe, berichtete die Nachrichtenagentur Antara unter Berufung auf die Geologische Agentur des Ministeriums für Energie und Bodenschätze (ESDM).

Bei einer heftigen Eruption am späten Donnerstagabend (Ortszeit) sei die Asche rund acht Kilometer hoch in die Luft geschleudert worden, hieß es. Am frühen Morgen brach der Vulkan erneut aus. Die Behörden weiteten die Gefahrenzone um den Krater des Vulkans von sieben auf acht Kilometer aus.

Behörden erhöhen Alarmstufe

Lokale Medien teilten mit, dass teilweise der Strom in besiedelten Gebieten rund um den Lewotobi Laki Laki ausgefallen sei. Viele Menschen flüchteten während der stärksten Eruption aus ihren Häusern.

Die Behörden forderten Anwohner und Touristen auf, Masken zu tragen und den Krater in einem Umkreis von acht Kilometern zu meiden. Die Behörde für Vulkanologie und Gefahren teilte mit, dass die Alarmstufe für den Feuerberg auf Stufe 4 auf einer Skala von 5 hochgesetzt worden sei.

Bereits Ende vergangenen Jahres war es zu schweren Eruptionen des etwa 1.600 Meter hohen Vulkans gekommen. Mehrere Menschen waren unter den Trümmern ihrer brennenden Häuser ums Leben gekommen. Tausende wurden in die Flucht getrieben und in Evakuierungszentren untergebracht.

Airlines streichen Flüge nach Bali

Von den aktuellen Ausbrüchen ist auch der Flugverkehr auf die bei Touristen aus aller Welt beliebten Insel Bali betroffen. Zunächst kündigte die australische Billigfluggesellschaft Jetstar an, am Morgen (Ortszeit) den Flughafen Ngurah Rai im balinesischen Denpasar aus Sicherheitsgründen nicht anzusteuern. Ob der Flugverkehr am Nachmittag wieder normal weitergehen kann, sei noch unklar, teilte das Unternehmen mit.

Passagiere schauen auf eine elektronische Anzeigetafel für gestrichene Flüge auf dem internationalen Flughafen Ngurah Rai in Tuban bei Denpasar auf der indonesischen Ferieninsel Bali.

Air Asia cancelte unter anderem Flüge nach Malaysia und Australien. Auch Flüge von Virgin Australia nach Bali waren laut Flughafen-Webseite teilweise verspätet. Bali liegt nur etwa 500 Kilometer von der Provinz Ost-Nusa Tenggara entfernt, in der sich der Vulkan befindet.

Der weltgrößte Inselstaat Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Entlang des Gürtels kommt es häufig zu Vulkanausbrüchen und Erdbeben.