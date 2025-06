Kämpfe zwischen Israel und Iran "Teheran brennt" - Israel unter Beschuss Stand: 15.06.2025 04:39 Uhr

Die Kämpfe zwischen Israel und dem Iran gehen weiter. In der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Explosionen. In Tel Aviv und Jerusalem heulten die Sirenen - wieder gab es Tote.

Israel und der Iran haben sich die dritte Nacht in Folge gegenseitig massiv attackiert.

Was ist aus dem Iran bekannt?

Israel hat den Iran aus der Luft angegriffen. Der Iran aktivierte seine Luftabwehr in neun Provinzen, darunter Teheran. Doch die Gegenwehr ist offenbar gering. Israels Luftwaffe hat nach eigenen Angaben mittlerweile die Lufthoheit über den Iran.

Nach israelischen Angaben wurden in der Nacht "militärische Ziele" ins Visier genommen. In der iranischen Hauptstadt Teheran seien "Infrastruktureinrichtungen des iranischen Atomwaffenprojekts" bombardiert worden, teilte die israelische Armee mit.

Feuer in Teheran nach israelischem Luftangriff

Das iranische Ölministerium teilte zudem mit, dass bei israelischen Angriffen zwei Öldepots getroffen worden seien. Es handelt sich demnach um eine Anlage in Schahran nordwestlich von Teheran und eine weitere südlich der Hauptstadt. Wie ein AFP-Journalist berichtete, stand das Depot in Schahran in Flammen. Videos iranischer Medien zeigten brennende Öltanks, aus denen dichter Rauch aufstieg.

Auch das Verteidigungsministerium und das Hauptquartier der iranischen Militär-Forschungsorganisation SPND wurden vom israelischen Militär angegriffen. Laut iranischen Berichten wurde das Verteidigungsministerium "leicht beschädigt".

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz äußerte sich martialisch zu den Angriffen und schrieb bei X: "Teheran brennt". Katz hatte bereits zuvor gedroht, Teheran werde brennen, sollte es weitere iranische Raketenschläge auf die israelische Zivilbevölkerung geben.

Getroffen wurde auch ein iranisches Gasfeld im Persischen Golf. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars handelt es sich um das Gasfeld South Pars. Es wird von Katar mitbetrieben und zählt zu den größten Erdgasvorkommen weltweit.

Was ist aus Israel bekannt?

Unmittelbar nach dem Ende der israelischen Angriffe meldeten iranische Staatsmedien mehrere Raketenangriffe auf Israel. "Eine neue Welle der Operation 'Wahres Versprechen 3' hat vor einigen Minuten begonnen", hieß es im Staatsfernsehen.

Aus mehreren Städten wie der Hafenmetropole Tel Aviv und Jerusalem gab es Berichte über getroffene Gebäude. Die israelische Armee schrieb im Onlinedienst X, dass Millionen von Israelis in zahlreichen Städten in Schutzräume eilten. Such- und Rettungskräfte sind nach Armeeangaben an mehreren Orten im ganzen Land im Einsatz.

Nach Angaben von Rettungskräften sind drei Menschen getötet worden. Bei den Opfern handele es sich um zwei Frauen im Alter von 69 und 80 Jahren sowie einen zehnjährigen Jungen, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit. Bei einer vorherigen Angriffswelle aus dem Iran waren in dem Ort Tamra im Norden Israels Berichten zufolge fünf Menschen getötet worden.

Wadephul fordert Deeskalation

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) rief bei einem Besuch in Saudi-Arabien zur Deeskalation auf. Die Situation in der Region sei weiter "hochgradig volatil", sagte er. In den tagesthemen sagte er, Israel wolle keinen Umsturz im Iran.

Wadephul reist heute in den Oman. Auch dort dürfte es um eine Beruhigung der Lage gehen. Noch aber scheint eine diplomatische Lösung in weiter Ferne.