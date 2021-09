avatar Sparpaket 20.09.2021 • 14:27 Uhr

Monty Python?

"Willkommen in unserem friedlichen Land". Wenn diejenigen, die solche Worte sprechen, Gewehre oder Maschinenpistolen umgehängt haben, klingt das wie von Monty Python. Ich nehme an, was die jungen, schwerbewaffneten Männer meinten, war, dass sie alles unter Kontrolle hätten. Ich bezweifle, dass die unseren Friedensbegriff teilen.