Entscheidung der Taliban Frauen in Afghanistan müssen Burka tragen Stand: 07.05.2022 13:38 Uhr

Nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan hatten die Taliban eine moderate Regierung angekündigt - ein leeres Versprechen, wie vor allem Frauen schnell zu spüren bekamen. In der Öffentlichkeit müssen sie nun sogar Burka tragen.

Die militant-islamistische Taliban-Regierung in Afghanistan hat für Frauen eine Vollverschleierung in der Öffentlichkeit angeordnet. "Wir wollen, dass unsere Schwestern in Würde und in Sicherheit leben", sagte der Tugendminister Chalid Hanafi. Taliban-Chef Hibatullah Achundsada erklärte, Frauen sollten eine Burka tragen, "da dies traditionell und respektvoll ist".

Eine Burka bedeckt auch die Augen der Trägerin mit einer Art Gitter aus Stoff. Es ist die bislang strikteste Einschränkung für das Leben afghanischer Frauen seit der erneuten Machtübernahme der Taliban im vergangenen August. Die Vorschrift erinnert an vergleichbare Regeln während der Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001.

Viele Freiheiten von Frauen beschnitten

Kurz nach ihrer Machtübernahme hatten die Taliban eine moderate Regierung versprochen. In den vergangenen Monaten wurden jedoch zahlreiche Freiheiten von Frauen beschnitten. Die weiterführenden Schulen für Mädchen wurden zunächst geöffnet, nach wenigen Stunden aber wieder geschlossen. Zehntausende Frauen, die für die Regierung gearbeitet hatten, verloren ihre Jobs. Frauen dürfen das Land zudem nur noch in Begleitung eines männlichen Verwandten verlassen.

Mit vielen der neuen Regelungen gefährden die Taliban den Erhalt von Hilfsgeldern aus dem Ausland, die angesichts der Wirtschaftskrise dringend benötigt werden. Die internationale Gemeinschaft forderte die Taliban unter anderem dazu auf, die Schulen wieder zu öffnen.