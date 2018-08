Der Schwerpunkt zwischen Kanzlerin Merkel und dem aserbaidschanischen Präsidenten Alijew war klar gesetzt: Mehr Nähe in der Wirtschaft, vor allem beim Gas. Konfliktthemen wie die Menschenrechte rückten in den Hintergrund.

Zusammenarbeit, Partnerschaft - es sind Worte wie diese, auf die Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch in Aserbaidschan setzt. Bereits kurz nach ihrer Ankunft in Baku kam sie mit Präsident Ilham Alijew zu gemeinsamen Gesprächen zusammen.

Deutschland will mehr Gas importieren

Vor allem die wirtschaftliche Kooperation zwischen beiden Staaten soll künftig enger ausfallen, darin sind sich Merkel und Alijew einig. Das Schlagwort hier ist Gas. Nicht nur Deutschland, die gesamte EU will in ihrer Energieversorgung unabhängiger vom Hauptlieferanten Russland werden. Darum will Deutschland auch stärker aus dem asiatischen Binnenstaat importieren.

Derzeit liefert Aserbaidschan über die sogenannte Südschiene insgesamt 16 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr in den Westen: zehn Kubikmeter an die Türkei und sechs in die EU. Diese Menge sei ausbaufähig, betonte Merkel.

Und wenn es nach der Kanzlerin geht, ist die Liste der möglichen Lieferanten noch länger - auch Turkmenistan steht darauf. Hierfür gibt es Erwägungen, eine Pipeline durch das Kaspische Meer zu bauen und das Gas über Aserbaidschan als Transitland weiter in die EU zu leiten. In diesem Punkt machte Alijew jedoch noch keine konkreten Zusagen, er stellte sich weder deutlich gegen oder für die Gaslieferungen aus Turkmenistan über sein Land.

Das Problem: Der rechtliche Status des Kaspischen Meeres war bis vor Kurzem unter den Anrainerstaaten noch ungeklärt. Zwar wurde dieser Streit nun beigelegt, doch die Aufteilung des Meeresbodens etwa steht noch aus. Außerdem müssten für den Bau einer neuen Pipeline wohl alle Anrainerstaaten ihre Zustimmung geben, zu denen auch Russland gehört.

Mit deutscher Hilfe Frieden in Berg-Karabach?

Aber nicht nur wirtschaftlich, auch politisch setzte die Kanzlerin auf das Schlagwort Unterstützung. Ihr bereite der Konflikt um die Region Berg-Karabach Sorge. Gern wolle Deutschland hier eine Vermittlerrolle einnehmen, um eine Lösung zu erreichen. Ein ähnliches Angebot hatte Merkel bereits beim vorangegangenen Besuch in Armenien gemacht. Deutschland ist bereits Mitglied in der sogenannten Minsk-Gruppe unter Führung der USA, Russland und Frankreich. Doch trotz mehrjährigen Versuchen scheiterte die Gruppe bislang, eine friedliche Lösung auszuhandeln.

Der Streit um die im Südkaukasus gelegene Region schwelt seit Anfang der 1990-er Jahre. Mit dem Zerfall der Sowjetunion erklärte sowohl Aserbaidschan als auch das Nachbarland Armenien seine Unabhängigkeit. Seitdem beanspruchen beide Staaten Berg-Karabach für sich. In dem Gebiet leben zum Großteil Armenier christlichen Glaubens. Den Hauptteil der Bevölkerung Aserbaidschans machen Muslime aus. Zwar vereinbarten beiden Staaten 1994 nach zweijährigem Krieg eine Waffenruhe, doch immer wieder flammen die Gefechte neu auf.

Wenige Worte zum Streitthema Menschenrechte

Mit Spannung war im Vorfeld darüber spekuliert worden, ob Merkel gegenüber Alijew auch das sensible Thema der Menschenrechte anspricht. Organisationen wie die "Reporter ohne Grenzen" werfen der aserbaidschanischen Führung Verstöße vor, etwa die unrechtmäßige Inhaftierung von Journalisten. Auf ihrer Internetseite prangert die Organisation an, Medienvertreter müssten in dem Land mit Verleumdungsklagen rechen oder würden unter falschen Anschuldigungen wie Drogenbesitz oder Anstachelung zum Hass inhaftiert. Auf der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit der "Reporter ohne Grenzen" rangiert Aserbaidschan gerade einmal auf Platz 163.

Für Unmut hatte zudem gesorgt, dass Aserbaidschan im Vorfeld des Kanzlerinnen-Besuchs darauf bestanden hatte, zu entscheiden, wer mit Merkel in das Land einreisen dürfe. Von der Liste gestrichen wurde der CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Weiler. Er war in der Vergangenheit zweimal in die Region Berg-Karabach gereist, nach Angaben Aserbaidschans ohne die nötigen Genehmigungen. Darum erhielt Weiler kein Visum, obwohl er immerhin der Vizevorsitzenderder deutsch-südkaukasischen Parlamentariergruppe ist.

Doch über die kritischen Punkte wurde nach dem Treffen zwischen Merkel und Alijew wenig bekannt. Merkel habe das Thema Menschenrechte angesprochen, berichteten Nachrichtenagenturen. Alijew habe Bereitschaft signalisiert, auch hier weiter im Gespräch zu bleiben.

