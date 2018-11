BKA und Landeskriminalämter haben jahrelang geheim gegen die armenische Mafia in Deutschland ermittelt. MDR und "Spiegel" konnten den Abschlussbericht auswerten. Eine Spur führt offenbar in Berliner Diplomatenkreise.

Von Maik Baumgärtner, Jörg Diehl, Axel Hemmerling, Ludwig Kendzia und Martin Knobbe

Das Bundeskriminalamt (BKA) und sechs Landeskriminalämter haben in einem geheimen Verfahren jahrelang gegen die armenische Mafia in Deutschland ermittelt. Das geht aus einem vertraulichen Abschlussbericht des Ermittlungsprojektes FATIL hervor, der einem Reporterteam von MDR und vom "Spiegel" vorliegt. Hinter der Abkürzung steckt der Deckname der Operation "Fight Against Thieves In Law" (deutsch: "Kampf gegen Diebe im Gesetz"). Hinter den "Dieben im Gesetz" verbergen sich hochrangige Mafia-Bosse. Führungsautoritäten, die laut dem FATIL-Projekt unter anderem die armenischen Mafia-Clans in ganz Deutschland kontrollieren.

Bei dem FATIL-Projekt handelt es sich um eines der größten Verfahren gegen die Organisierte Kriminalität (OK) in Deutschland. Ausgangspunkt war eine Schießerei zwischen armenischen Mafiaclans im Juli 2014 in und vor einer Spielothek in Erfurt. Dabei wurden damals zwei Männer schwer verletzt. In einem späteren Gerichtsverfahren wurde der Hauptschütze zu einer Haftstrafe verurteilt, weitere Beteiligte kamen mit Bewährungsstrafen davon.

19-seitiger Abschlussbericht

Nur wenige Monate nach der blutigen Auseinandersetzung reagierte das BKA und gründete Anfang 2015 mit den sechs Landeskriminalämtern das Projekt FATIL. Diese LKAs waren deshalb dabei, weil in ihren Bundesländern besonders viele Aktivitäten der armenischen Mafia zu beobachten sind. Bis Sommer dieses Jahres wurde ermittelt.

Nun liegt ein 19-seitiger streng vertraulicher Abschlussbericht vor, den MDR und "Spiegel" auswerten konnten. Im Zuge von FATIL wurden bundesweit 14 Verfahren eingeleitet. Gegen 42 Personen wurden Finanzermittlungen geführt, unter anderem wegen des Verdachts der millionenschweren Geldwäsche.

An FATIL waren auch der Bundesnachrichtendienst (BND) und Europol beteiligt. Das BKA schreibt in seinem Bericht, dass eine armenische Mafia in Deutschland "tatsächlich existiert". Zusammen mit anderen Gruppen aus dem russisch-eurasischen OK-Bereich verfüge sie über "erhebliche finanzielle Ressourcen" und könne "eine Gefährdung für den Rechtsstaat" sein.

Mangel an Beweisen

Das FATIL-Projekt wurde im Sommer 2018 beendet, weil die Verfahren mangels Beweisen eingestellt werden mussten. Laut dem Bericht sind die Gründe unter anderem fehlende technische Möglichkeiten der Überwachung, zu wenig Personal und die Zurückhaltung viele Staatsanwaltschaften, Verfahren gegen OK-Gruppen einzuleiten.

Welche Rolle spielt der armenische Botschafter?

Nach MDR- und "Spiegel"-Informationen bot der armenische Botschafter in Deutschland, Ashot Smbatyan, den Behörden an, sie im Kampf gegen die armenische Mafia zu unterstützen. Ein Angebot, das mit großer Zurückhaltung bei den Innenministerien von Bund und Ländern gesehen wurde. Denn der Botschafter stand selbst im Fokus von Geldwäscheermittlungen durch deutsche Fahnder. Das Verfahren gegen ihn ist inzwischen eingestellt worden.

Doch einer anderen Behörde liegen noch weitere brisante Informationen zu Smbatyan vor. Der Bundesnachrichtendienst schrieb bereits 2008 in einem geheimen Dossier, dass Smbatyan im Verdacht steht ein "Dieb im Gesetz" zu sein, also eine Mafia-Autorität. Er soll, so heißt es in dem BND-Papier, auch in Schleuseraktivitäten verwickelt gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt war er in der Botschaft in Berlin tätig, aber noch nicht der armenische Botschafter in der Bundesrepublik.

Smbatyan weist auf Anfrage über seinen Anwalt alle Vorwürfe zurück. Sie seien aus der "Gerüchteküche". Den Vorwurf, er sei ein "Dieb im Gesetz" bezeichnete Smbatyans Anwalt als "Unsinn". Von Ermittlungen gegen ihn, sei ihm nichts bekannt, heißt es in einem Antwortschreiben.

Das BKA konnte die BND-Informationen zu Smbatyan von 2008 aktuell bisher nicht bestätigen. Trotzdem empfahl es im Frühjahr dieses Jahres allen Bundesländern, dass Kooperationsangebot des armenischen Botschafters nicht anzunehmen.