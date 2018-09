"Aquarius 2" Flüchtlinge dürfen in Malta an Land

Die 58 Flüchtlinge an Bord der "Aquarius 2" dürfen in Malta an Land gehen. Von dort aus werden sie "unverzüglich" auf drei andere Länder verteilt. Die Frage, wo sich das Rettungschiff registrieren lassen kann, bleibt ungeklärt.

Die vom Rettungsschiff "Aquarius 2" aufgenommenen Flüchtlinge dürfen in Malta an Land gehen. Die Regierung in Valletta teilte mit, ein maltesisches Schiff werde die 58 Menschen aufnehmen und an Land bringen, sie würden dann "unverzüglich" auf andere Länder verteilt. Das Schiff der Organisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée befindet sich derzeit in der Nähe von Malta, es hatte zuvor darum gebeten, in Frankreich anlegen zu dürfen.

"Erneut treten Malta und Frankreich vor, um eine Lösung aus der Sackgasse im Umgang mit Migranten zu finden", sagte der maltesische Premierminister Joseph Muscat. "Gemeinsam mit Emmanuel Macron wollen wir zeigen, dass eine multilaterale Herangehensweise möglich ist."

Portugal für "europäische Lösung"

Portugal, Spanien und Frankreich wollen die Flüchtlinge aufnehmen. Dies gab die portugiesische Regierung bekannt. Portugal werde sich um zehn der Geretteten kümmern. Italien und Malta lehnen die Aufnahme von aus dem Mittelmeer geretteten Menschen ab.

Portugal trete weiterhin für eine "integrierte, stabile und endgültige europäische Lösung" für die Flüchtlingskrise ein, betonte die Regierung von Ministerpräsident António Costa. Aus humanitären Gründen und aufgrund der Notsituation, in der sich die vor Libyen Geretteten auf der "Aquarius 2" befänden, habe man sich zusammen mit Frankreich und Spanien zur Aufnahme entschlossen, hieß es. Die genaue Aufteilung wurde noch nicht öffentlich.

Malta verwehrte der "Aquarius 2" zuvor die Erlaubnis, anzulegen.

Schiff ohne Genehmigung

Die "Aquarius 2" ist das letzte private Flüchtlingsrettungsschiff im Mittelmeer. Gestern hatten die Hilfsorganisationen angekündigt, Kurs auf einen französischen Hafen zu nehmen. Die französischen Behörden hatten darauf noch ablehnend reagiert und eine europäische Lösung angemahnt.

Panama hat dem Schiff auf DRuck Italiens die Zulassung entzogen. Die panamaische Schifffahrtsbehörde teilte mit, die italienische Regierung habe angeführt, der Kapitän der "Aquarius 2" habe sich Anweisungen widersetzt, laut denen gerettete Migranten nach Libyen zurückgeschickt werden müssten.

Über dieses Thema berichteten am 25. September 2018 Inforadio um 16:24 Uhr und NDR Info um 16:45 Uhr in den Nachrichten.