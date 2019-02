Nach der alarmierenden Zahl antisemitischer Angriffe in Frankreich hat Präsident Macron ein härteres Vorgehen gegen Judenhass angekündigt. Antisemitische Gruppen sollen aufgelöst und ein neues Gesetz geschaffen werden.

Nach den sich zuletzt häufenden antisemitischen Vorfällen in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron ein härteres Vorgehen gegen Judenhass versprochen. "Antisemitismus ist nicht das Problem der Juden, er ist das Problem der Republik", sagte Macron am Mittwochabend beim Jahresempfang des jüdischen Dachverbands Crif. Frankreich, Europa und fast alle westlichen Demokratien erlebten gerade ein "Wiederaufleben" des Antisemitismus wie seit der Zeit des Zweiten Weltkriegs nicht mehr.

Macron prangert zudem eine neue Judenfeindlichkeit an, die "auf einem radikalen Islamismus gründet". In diesem Zusammenhang versprach er auch mehr Unterstützung in Schulen: "Lehrer sind zu oft auf sich alleine gestellt. Vor allem wenn es in diesen vom Islamismus vergifteten Vierteln manchmal unmöglich geworden ist, den Völkermord an den Juden oder die Situation im Nahen Osten überhaupt anzusprechen."

Deutsches Gesetz als Vorbild

Als Konsequenz kündigte Macron ein Gesetz gegen Hass im Internet und verwies dabei auf Deutschland, wo ein entsprechendes Gesetz "effizient und pragmatisch" sei.

Zudem kündigte der Präsident die Auflösung rassistischer und antisemitischer Gruppierungen an. Frankreich brauche "neue rote Linien", sagte Macron. Das Innenministerium soll nun als erstes die rechtsextremen Gruppen "Bastion sociale", "Blood and Honour Hexagone" und "Combat 18" auflösen. Macron warf ihnen vor, Hass zu schüren, Diskriminierung zu befördern und zu Gewalt aufzurufen.

Zudem soll es laut Macron künftig eine Definition des Antisemitismus geben, die den Antizionismus einschließt - damit wird Frankreich der Definition der Internationalen Allianz zum Holocaustgedenken folgen. Der Antizionismus spricht Israel das Existenzrecht ab.

Zahl antisemitischer Übergriffe dramatisch gestiegen

Im vergangenen Jahr war die Zahl antisemitischer Übergriffe in Frankreich um 74 Prozent gestiegen. Der Präsident hatte am Dienstag den jüdischen Friedhof im elsässischen Quatzenheim besucht, wo zahlreiche Gräber mit Hakenkreuzen geschändet worden waren. Tausende Menschen in Frankreich waren am Dienstag gegen Antisemitismus auf die Straße gegangen.

Mit Informationen von Marcel Wagner, ARD-Studio Paris