Nach 54 Tagen in klirrender Kälte hat es Colin O'Brady geschafft. Als erster Mensch hat der US-Amerikaner nach eigenen Angaben alleine und ohne Hilfe die Antarktis durchquert.

Klirrende Kälte konnte Colin O'Brady nicht abhalten: Als erster Mensch hat er die Antarktis überquert - ohne Hilfsmittel. Der 33-jährige US-Amerikaner erreichte nach eigenen Angaben sein Ziel am Ross-Schelfeis. Auf Skiern hatte er binnen 54 Tagen die 1482 Kilometer durch klirrende Kälte hinter sich gebracht - ein Unterfangen, das einst als unausführbar galt.

170 Kilogramm musste der Abenteurer O'Brady bei seiner Antarktis-Querung auf einem Schlitten hinter sich herziehen.

Skier und ein Schlitten - mehr nicht

Proviant und Gepäck hatte O'Brady auf einem Schlitten hinter sich hergezogen. "Ich hab es geschafft!", schrieb er nun auf Instagram. "Als ich meinen Schlitten über diese unsichtbare Linie zog, erreichte ich mein Ziel: der erste Mensch in der Geschichte zu werden, der den Kontinent der Antarktika von Küste zu Küste durchquert, allein, ohne Unterstützung und ohne Hilfe." O'Brady hatte die gesamten Reise auf Instagram dokumentiert.

Zwar haben schon andere den antarktischen Kontinent überquert, doch hatten sie dabei Hilfe durch angereicherte Vorräte oder Lenkdrachen, die sie antrieben.

2016 starb Brite bei Antarktis-Querung

Zeitgleich hatte auch der Brite Louis Rudd versucht, als erster Mensch den eiskalten Kontinent alleine zu überqueren. 2016 hatte der britische Abenteurer Henry Worsley diesen Versuch nicht überlebt. Der 55-jährige hatte nur 48 Kilometer vor dem Ziel aufgeben und um Hilfe rufen müssen. Wenig später starb er in einer Klinik.

Seiner Expedition gab O'Brady den Namen "The Impossible First" - in etwa "Das unmögliche erste Mal". Detailliert beschrieb er die Auf und Abs auf dem Weg, seit er am 3. November aufbrach. Er musste dabei 170 Kilogramm schwere Ausrüstung hinter sich herziehen - vor allem bergauf und über wellenartige Kämme, die vom Winde verweht worden sind. "Es ist gelinde gesagt mitunter ein frustrierender Prozess", schrieb er auf Instagram. Die letzten 32 Stunden beschrieb er dann als "die herausforderndsten, aber auch besten Stunden" seines Lebens.