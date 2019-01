Bei einem von der Al-Shaabab-Miliz reklamierten Angriff in Nairobi sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Kenias Polizeichef sprach von einem koordinierten Angriff auf den Hotelkomplex.

Von Linda Staude, ARD-Studio Nairobi

"Heute Nachmittag um etwa drei Uhr Ortszeit hat eine Gruppe unbekannter Angreifer den Dusit-Hotel- und Bürokomplex attackiert. Wir vermuten, dass es sich um einen Terroranschlag handelt", sagte der kenianische Polizeichef Joseph Boinnet rund drei Stunden nach dem Angriff auf das vornehme Dusit-Hotel in Nairobi - vorsichtig und vage. Sechs bewaffnete Angreifer hatten sich den Weg durch die Sicherheitssperren freigeschossen und Sprengsätze in dem Gebäudekomplex gezündet.

Die Explosionen setzten mehrere Autos in Brand.

"Wir sind gerade aus einem Meeting gekommen und waren im Treppenhaus, als wir eine Explosion im Restaurant im Innenhof gesehen haben, erzählt Augenzeuge Geoffrey. "Wir dachten erst, das war ein Gaszylinder. Aber dann haben wir Schüsse gehört. Wir haben uns in unseren Büros versteckt. Und Gott sei Dank sind wir jetzt draußen."

Geoffrey wurde von den Sicherheitskräften aus dem Bürogebäude evakuiert, genau wie seine Kollegen sowie Gäste und Personal des Hotels, die sich im Keller verschanzt hatten. "Wir haben zwei Verletzte gesehen, als wir aus dem Tor kamen. Einer hatte eine Schusswunde im Rücken, ein anderer im Bauch. Motorradtaxis haben sie ins Krankenhaus gebracht", sagt Dominic, ein anderer Augenzeuge.

Die meisten Menschen konnten aus dem Gebäudekomplex evakuiert werden.

Islamisten bezichtigen sich

Die somalische Terrorgruppe Al Shabaab reklamierte den Anschlag für sich. Ein Sprecher sagte, die "Operation" dauere weiter an. Das vermutet auch der Polizeichef: "Uns ist bewusst, dass sich einige bewaffnete Kriminelle noch in dem Gebäude versteckt halten könnten. Und unsere Spezialeinheiten versuchen im Moment, sie herauszutreiben." Ob sich außerdem noch Gäste in dem Hotel aufhalten, ist ebenfalls unklar.

Nairobi war in der Vergangenheit bereits Ziel von Al-Shabaab-Terroristen. 2013 hatten vier bewaffnete Angreifer die bekannte Westgate-Mall attackiert. Damals folgte eine viertägige Belagerung des Gebäudes, bei der fast 70 Menschen starben. Diesen Fehler will die Polizei auf keinen Fall wiederholen. "Wir erwarten, dass wir diese Situation zurück zur Normalität bringen, so schnell das möglich ist", versicherte Boinnet.

Terroranschlag auf Hotel in Nairobi

Linda Staude, ARD Nairobi

15.01.2019 18:52 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.