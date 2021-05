Afghanistan Mindestens 25 Tote bei Anschlag in Kabul

Bei einer Explosion nahe einer Schule im Westen der afghanischen Hauptstadt hat es zahlreiche Tote gegeben, darunter viele Schüler. In dem mehrheitlich von Schiiten bewohnten Viertel hatte der IS in der Vergangenheit mehrere Anschläge verübt.

In der Nähe einer Schule in Kabul ist eine Bombe explodiert. Dabei kamen nach Angaben des afghanischen Innenministeriums mindestens 25 Menschen ums Leben, mehr als 50 weitere wurde verletzt. Unter den Opfern sind demnach zahlreiche Schüler. Krankenwagen seien auf dem Weg zum Explosionsort nahe der Schule Sjed Al-Schahda im überwiegend schiitischen Stadtviertel Dascht-i-Barchi, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Tarik Arian.

Augenzeugen berichteten zunächst von Raketeneinschlägen. In anderen Berichten war von einer Autobombe die Rede. Der Bereich sei abgesperrt worden, hieß es vom Innenministerium ohne weitere Details. In der Vergangenheit reklamierte die Terrorgruppe "Islamischer Staat" Anschläge auf die Minderheit der Schiiten im selben Gebiet im Westen der afghanischen Hauptstadt für sich. Zu dem Anschlag bekannte sich bisher noch niemand.

Anwohner griffen Krankenwagen an

Eine wütende Menge habe die Krankenwagen angegriffen und sogar Sanitäter geschlagen, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Ghulam Dastigar Nasari. Er rief die Anwohner auf, zu kooperieren und den Krankenwagen freie Zufahrt zu gewähren. Arian und Nasari sagten, die Zahl der Opfer könne möglicherweise noch steigen.

Seit dem Beginn des Abzugs der internationalen Truppen aus Afghanistan dauert die Gewalt in dem Krisenland an. Beobachter befürchten eine weitere Verschlechterung der Sicherheitslage.

Die rund 10.000 verbliebenen Soldaten der USA und andererer NATO-Länder sollen bis spätestens 11. September das Land verlassen. Die Friedensgespräche zwischen den Taliban und der Regierung in Kabul treten auf der Stelle.