Anschläge in Sri Lanka "Fassungslos und voller Entsetzen"

Mit Bestürzung haben Politiker weltweit auf die Anschläge in Sri Lanka reagiert. Bundespräsident Steinmeier sprach von "feigen Terroranschlägen". Kanzlerin Merkel sagte, religiöser Hass dürfe nicht siegen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Anschlagsserie in Sri Lanka in einem Kondolenzschreiben an den Präsidenten des Landes, Maithripala Sirisenaa, scharf verurteilt. Er verfolge die "feigen Terroranschläge fassungslos und voller Entsetzen". Besonders niederträchtig sei, dass zahlreiche friedlich Betende in Gotteshäusern Ziel dieser hinterhältigen Angriffe wurden.

Deutschland stehe an der Seite Sri Lankas "in der Entschlossenheit, dem menschenverachtenden Terror entgegenzutreten", versicherte Steinmeier. Seine Gedanken seien bei den Hinterbliebenen und Freunden der Opfer und den Helfern vor Ort.

Bundespräsident Steinmeier verurteilte die Taten in einem Kondolenzschreiben.

Merkel: "Religiöser Hass und Intoleranz dürfen nicht siegen"

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel richtete sich in einem Kondolenzschreiben an Sirisenaa. "Es ist schockierend, dass Menschen, die sich versammelt hatten, um gemeinsam das Osterfest zu begehen, ein bewusstes Ziel dieser hinterhältigen Angriffe waren", schrieb Merkel.

"In dieser schweren Stunde trauern wir mit den Hinterbliebenen und beten für die schnelle Genesung der Verletzten. Religiöser Hass und Intoleranz, die sich heute auf so schreckliche Weise manifestiert haben, dürfen nicht siegen."

Maas: Gezielte Ermordung Unschuldiger

Bundesaußenminister Heiko Maas äußerte sich bei Twitter zu den Ereignissen. Am Osterfest so viel Hass zu erleben, schmerze. "Ostern ist ein Fest der Liebe, das uns lehrt: Hass unsererseits kann nie die Lösung sein."

Weiter erklärte der SPD-Politiker: "Diese niederträchtige Tat richtete sich offenbar gezielt gegen Menschen, die sich am Ostersonntag in der Kirchen dem Gebet und der Besinnung widmeten, sowie gegen Reisende. Nichts kann die gezielte Ermordung unschuldiger Menschen rechtfertigen."

Juncker: "Wir sind bereit zu helfen"

Auch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker reagierte mit Entsetzen auf die Anschläge. "Ich spreche den Familien der Opfer, die sich zu einem friedlichen Gottesdienst versammelt hatten oder kamen, um dieses wunderschöne Land zu besuchen, mein Beileid aus", schrieb Juncker auf Twitter. "Wir sind bereit zu helfen."

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bezeichnete die Anschläge als "abscheuliche Taten". Bei Twitter sprach er den Menschen in Sri Lanka seine Solidarität aus. Die Gedanken seien an diesem Ostertag bei allen Angehörigen der Opfer.

Russlands Präsident Wladimir Putin nannte die Ereignisse in einem Schreiben an den Präsidenten von Sri Lanka ein "grausames und zynisches Verbrechen inmitten der Osterfeiertage". Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach von einem "Angriff auf die gesamte Menschheit".

EU-Kommissionspräsident Juncker sprach den Angehörigen sein Beileid aus.

Bedford-Strohm: "Nicht vor Hass kapitulieren"

Auch der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, zeigte sich betroffen. "Ich denke an die vielen Toten und Verletzten, an all die Menschen, die jetzt Tränen der Verzweiflung vergießen", erklärte er in Hannover.

Wer zu Ostern die Auferstehung Jesu feiere, wisse um die Abgründe des Leidens, sagte Bedford-Strohm. Er fügte hinzu: "Auch die schlimmste Gewalt wird uns nicht dazu bringen, vor dem Hass zu kapitulieren. Gerade jetzt gilt: Christus ist auferstanden und nimmt alle Opfer von Hass und Gewalt mit ins neue Leben."

Auch Papst Franziskus hat am Ostersonntag der Opfer der Attentate gedacht. Er habe die Nachricht über die Anschlagsserie "mit Trauer und Schmerz" vernommen, sagte der Pontifex vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz.