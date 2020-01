Bei einem Luftangriff auf eine Militärschule in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind nach Behördenangaben mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen, die meisten davon Studenten. Dutzende weitere wurden verletzt.

Bei einem Luftangriff auf eine Militärschule in Libyens Hauptstadt Tripolis sind nach Behördenangaben mindestens 28 Menschen getötet worden. Bei den Toten handele es sich um Militäranwärter, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums der international anerkannten Regierung in Tripolis, Amin al-Haschemi. Dutzende weitere seien verletzt worden. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar.

In Libyen herrscht seit dem Sturz und gewaltsamen Tod des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 Chaos. Die international anerkannte Einheitsregierung in Tripolis ist schwach und hat weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle. Der abtrünnige libysche General Chalifa Haftar und seine "Libysche Nationalarmee" kontrollieren den Osten des Landes, wo auch das Parlament seinen Sitz hat.

Türkei greift in den Konflikt ein

Haftar startete vor acht Monaten eine Offensive auf Tripolis. Seither wurden nach UN-Angaben mehr als 280 Zivilisten getötet und mehr als 140.000 Menschen vertrieben. Zuletzt kündigte die Türkei ein militärisches Eingreifen Ankaras an. Der Militäreinsatz soll die international anerkannte Regierung in Tripolis in ihrem Kampf gegen Haftar unterstützen. Am Donnerstag gab das türkische Parlament grünes Licht für den Einsatz.