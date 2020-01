Entgegen ersten Angaben sind bei dem iranischen Raketenangriff der vergangenen Woche auf Stützpunkte im Irak doch mehrere US-Soldaten verletzt worden. Acht der Verletzten wurden nach Landstuhl gebracht.

Bei dem iranischen Angriff auf von ausländischen Truppen genutzte Stützpunkte im Irak am 8. Januar sind doch mehrere US-Soldaten verletzt worden. Wie das US-Zentralkommando mitteilte, seien elf Soldaten in der Luftwaffenbasis Al-Assad wegen Symptomen von Gehirnerschütterung behandelt worden. Einige seien vorsichtshalber in ein Militärkrankenhaus in Landstuhl in Deutschland und andere in ein Camp in Kuwait gebracht worden. Tote habe es bei dem Angriff nicht gegeben.

Dutzende Raketen auf Stützpunkte

Als Vergeltung für die Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani hatte der Iran in der Nacht zum 8. Januar den Luftwaffenstützpunkt Al-Assad und eine Basis in der nördlichen Stadt Erbil mit Dutzenden Raketen beschossen. Die US-Armee hatte daraufhin gemeldet, bei den Angriffen habe es keine Verletzten gegeben. Auch US-Präsident Donald Trump hatte gesagt, es seien keine US-Bürger zu Schaden gekommen. Das iranische Fernsehen hatte hingegen von 80 getöteten "amerikanische Terroristen" gesprochen.

Nach den Angriffen hatte es zunächst so ausgesehen, als könnte sich der Konflikt zwischen dem Iran und den USA weiter dramatisch verschärfen. Sowohl Trump als auch die iranische Führung sandten in den Tagen danach aber Signale der Deeskalation aus.