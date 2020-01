Auf dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad sind mehrere Raketen eingeschlagen. Dabei kamen nach irakischen Angaben mindestens sieben Menschen ums Leben. Unter den Opfern ist offenbar auch einer der höchsten iranischen Generäle.

Beim mutmaßlichen Luftangriff auf den Internationalen Flughafen von Bagdad ist der Chef der iranischen Elitetruppe Al-Kuds-Brigaden, Generalmajor Kassem Soleimani, getötet worden. Dies meldeten übereinstimmend das irakische Fernsehen und drei irakische Behördenvertreter. Die Eliteeinheit Al-Kuds-Brigaden untersteht der mächtigen iranischen Revolutionsgarde und unterstützt im Ausland Teheran nahestehende Kräfte.

Neben Soleimani kam den Angaben zufolge Abu Mahdi al-Muhandis um, der Vizekommandeur der vom Iran gestützten Volksmobilmachungskräfte (PMF). Ein Vertreter der Miliz machte zuvor die USA für die Attacke auf den Flughafen verantwortlich. Washington äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Angst vor Vergeltung Teherans

Der Tod des ranghohen iranischen Generals und des PMF-Vizekommandeurs könnte einen möglichen Wendepunkt in den schwelenden Spannungen im Nahen Osten markieren und eine massive Vergeltung Teherans und dessen Verbündeter in der Region zur Folge haben. Kurz nach dem Angriff auf den Bagdader Flughafen sprach ein Vertreter der Volksmobilmachungskräfte von mindestens sieben Toten. Das irakische Medienzentrum für Sicherheit hatte zuvor gemeldet, dass in der Nacht mindestens drei Raketen vom Typ Katjuscha neben der Frachthalle des Flughafens eingeschlagen seien. Die Zahl der Toten gab es indes mit mindestens vier an.

Zwei Autos seien zudem in Brand geraten. Wer die Raketen abfeuerte, war zunächst unklar. Ein Sicherheitsbeamter erklärte, es habe sich vielmehr um einen Luftangriff auf den Flughafen gehandelt. Er ergänzte, die Leichen seien verbrannt und ließen sich daher nur schwer identifizieren. Unter den Toten sei ein Flughafenmitarbeiter, der offenbar vor Ort gewesen sei, um eine Gruppe von «hochkarätigen» Besuchern abzuholen, die aus einem Nachbarland eingetroffen seien. Details dazu nannte er nicht.

Spannungen in der Region verschärfen sich

Zuletzt haben sich die Spannungen in der Region massiv verschärft. Hintergrund ist die Erstürmung der US-Botschaft in Bagdad durch Mitglieder der Miliz Hisbollah-Brigaden und deren Unterstützer am Dienstag. Die Angreifer schlugen Fenster ein und verwüsteten den Empfangsbereich. Es handelte sich um eine der schwersten Attacken auf eine diplomatische Einrichtung der USA in den vergangenen Jahren. Berichte über Verletzte gab es allerdings nicht.

Grund für die Attacke waren US-Luftangriffe am Wochenende, bei denen 25 Kämpfer der Hisbollah-Brigaden getötet wurden. Die Militäraktion war ein Vergeltungsschlag für einen Raketenangriff auf eine irakische Militärbasis vergangene Woche, bei dem ein US-Auftragnehmer umkam. Die Attacke schrieb Washington der Miliz zu, die vom Iran unterstützt wird. In einer Reaktion auf die Erstürmung der Botschaft in Bagdad ordnete US-Präsident Donald Trump die Verlegung von rund 750 amerikanischen Soldaten in den Nahen Osten an. Er hat den Iran für die Eskalation im Iran verantwortlich gemacht.