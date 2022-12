Flüchtlingshilfe Jolie hört als UN-Botschafterin auf Stand: 16.12.2022 20:44 Uhr

Hollywoodstar Angelina Jolie beendet ihr Ehrenamt als Sonderbotschafterin des UN-Flüchtlingshilfswerks. Sie wolle sich künftig für ein breiteres Spektrum an Themen engagieren. Jolie und das UNHCR hatten mehr als 20 Jahre lang zusammengearbeitet.

Die US-Schauspielerin Angelina Jolie hat ihren Rücktritt als Sondergesandte für das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) angekündigt. Nach 20 Jahren Arbeit innerhalb des UN-Systems habe sie das Gefühl, dass Zeit sei, "auf andere Weise zu arbeiten, direkt mit Flüchtlingen und Organisationen vor Ort", erklärte der Hollywoodstar.

"Ich werde auch in den kommenden Jahren alles in meiner Macht Stehende tun, um Flüchtlinge und andere Vertriebene zu unterstützen." Aber sie wolle sich "einem breiteren Spektrum an humanitären und Menschenrechtsfragen widmen", erklärte Jolie.

Einflussreiche Fürsprecherin

UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi bedankte sich für ihren jahrzehntelangen Dienst und ihren Einsatz, mit dem sie für Geflüchtete Positives bewirkt habe. Er verstehe Jolies Wunsch, sich nach vielen erfolgreichen Jahren anderweitig zu engagieren.

Die Schauspielerin habe "unermüdlich" daran gearbeitet, Geschichten von "sowohl Leiden als auch Hoffnung" in die Welt zu tragen, hieß es seitens des UNHCR. Mit ihrer Tätigkeit lenkte sie die Aufmerksamkeit auf weniger beachtete Krisen wie zuletzt mit Reisen in den Jemen und nach Burkina Faso.