US-Handelspolitik Neue Zölle ausgesetzt, weitere Aufschläge für China Stand: 09.04.2025 19:59 Uhr

US-Präsident Trump hat angekündigt, die umstrittenen neuen Zölle für viele Länder für 90 Tage auszusetzen. Ausnahme ist allerdings China. Für Einfuhren aus der Volksrepublik werden die neuen Zölle sogar auf 125 Prozent erhöht.

US-Präsident Donald Trump hat eine dreimonatige Aussetzung von ihm verhängter Zölle angekündigt, die für die meisten der betroffenen Länder gelten soll. Die Pause gelte ab sofort für Nationen, die mit seiner Regierung über eine Lösung verhandelten, so Trump. Zugleich kündigte er an, die Zölle auf chinesische Waren auf insgesamt 125 Prozent anzuheben.

Strafe für China, Belohnung für andere Länder

In einem Beitrag auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social erklärte er: "Angesichts des mangelnden Respekts, den China den Weltmärkten entgegenbringt, erhöhe ich hiermit den von den Vereinigten Staaten Amerika gegenüber China erhobenen Zoll mit sofortiger Wirkung auf 125 Prozent". Irgendwann, hoffentlich in naher Zukunft, werde China erkennen, dass die Zeiten der Abzocke der USA und anderer Länder nicht länger tragbar oder akzeptabel seien, so Trump.

Da mehr als 75 Nationen die Vereinigten Staaten angerufen hätten, um eine Lösung auszuhandeln und diese Länder keine Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA ergriffen hätten, habe er mit sofortiger Wirkung eine 90-tägige Pause der Maßnahmen genehmigt, schrieb Trump weiter. In dieser Zeit gelte ein deutlich gesenkter Gegenzoll von zehn Prozent.