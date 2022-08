Zwei Männer vor US-Gericht Schuldsprüche im Entführungsfall Whitmer Stand: 24.08.2022 07:45 Uhr

Zwei Mitglieder der ultrarechten Milizbewegung "Three Percenters" sind schuldig gesprochen worden, die Entführung der US-Gouverneurin Whitmer geplant zu haben. Ihnen drohen lebenslange Haftstrafen.

Wegen einer geplanten Entführung der US-Gouverneurin Gretchen Whitmer sind zwei Angeklagte schuldig gesprochen worden. Ein Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden Mitglieder der ultrarechten Milizbewegung "Three Percenters" im Jahr 2020 eine Entführung der Gouverneurin des Bundesstaats Michigan in ihrem Ferienhaus geplant hatten. Das teilte das US-Justizministerium mit.

Einer der beiden Männer wurde wegen des Besitzes von Sprengstoff schuldig gesprochen. Der Richter muss das Strafmaß noch festsetzen. Es drohen lebenslange Haftstrafen. Gegen weitere Männer laufen die Verfahren noch.

Whitmer: Politische Gewalt hat keinen Platz

"Das heutige Urteil bestätigt, dass dieses Komplott sehr real und sehr gefährlich war", sagte der mit dem Prozess betraute Staatsanwalt Andrew Birge. "Diese Männer waren nicht nur eine Bedrohung für die Gouverneurin persönlich, sondern auch für Umstehende."

Gouverneurin Whitmer begrüßte das Urteil: Politische Gewalt habe in den USA keinen Platz. Die Schuldsprüche zeigten, dass die die versuchten, die Gesellschaft zu spalten, zur Rechenschaft gezogen würden. Anschläge gegen Amtsträger und Drohungen gegen das FBI würden die beunruhigende Ausbreitung eines "radikalisierten Terrorismus im Inland" verdeutlichen, der das Fundament der Vereinigten Staaten bedrohe.

Scheinprozess gegen die Demokratie

Bei einem ersten Prozess im Frühjahr waren die Geschworenen zu keinem einstimmigen Urteil gekommen. Einige Juroren folgten der Argumentation der Verteidigung, dass das FBI den Männern eine Falle gestellt habe.

Die beiden Männer wollten nach der Entführung - aus Zorn über die Corona-Maßnahmen - einen Scheinprozess gegen die Demokratin führen, sie zum Tode verurteilen und so in der aufgeheizten Stimmung vor der Präsidentschaftswahl einen Bürgerkrieg anzetteln. Teil des Plans war auch, mit einer selbstgebastelten Bombe eine Brücke in die Luft zu sprengen, um die Polizei abzulenken. Zum Üben hatten die Männer schon ein Attrappe des Ferienhauses der Gouverneurin gebaut.

Umsetzen konnten sie ihre Pläne nicht: Das FBI hatte mehrere Informanten in der Gruppe. Die heimlichen Aufnahmen der Unterhaltungen zwischen den Verschwörern führten jetzt letztlich zur Verurteilung.

Informanten und geheime Aufnahmen

Zu Beginn des Jahres 2020 waren Ermittler des FBI in sozialen Netzwerken darauf aufmerksam geworden, dass eine Gruppe von Leuten den "gewaltsamen Sturz bestimmter Regierungs- und Strafverfolgungskomponenten" diskutiert hatte. Mithilfe von Informanten, verdeckten Ermittlern und geheimen Aufnahmen von Gesprächen wurden die Pläne im Herbst 2020 schließlich aufgedeckt. Neben den nun schuldig gesprochenen Männern wurden noch weitere Verdächtige festgenommen.

Mit Informationen von Julia Kastein, ARD-Studio Washington