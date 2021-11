Wasserskandal von Flint US-Richterin genehmigt Millionen-Vergleich Stand: 11.11.2021 11:54 Uhr

Der Skandal um bleiverseuchtes Trinkwasser in der US-Stadt Flint 2014 und 2015 hatte weltweit Schlagzeilen gemacht. Nun bekommen die Betroffenen eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 626 Millionen Dollar.

Im Wasserskandal der Stadt Flint im US-Bundesstaat Michigan erhalten die Betroffenen Schadensersatz in Höhe von insgesamt 626 Millionen Dollar (540 Millionen Euro). Eine Richterin stimmte der Einigung zu, mit der die Menschen für die Folgen des bleiverseuchten Trinkwassers entschädigt werden sollen, das in den Jahren 2014 und 2015 aus ihren Wasserhähnen kam.

Von den Zahlungen profitieren in erster Linie Menschen aus Flint, die zur Zeit des Skandals Kinder waren und durch das Blei im Trinkwasser dem größten Gesundheitsrisiko ausgesetzt waren. Auch Erwachsene, die nachweisen können, dass ihre Erkrankungen auf das bleiverseuchte Trinkwasser zurückzuführen sind, erhalten Schadenersatz. Mindestens zwölf Menschen waren wegen des verseuchten Trinkwassers gestorben.

Vergleich 2020 erzielt

Der millionenschwere Vergleich war im August 2020 nach 18-monatigen harten Verhandlungen erzielt worden. Den Großteil der Zahlungen muss der Bundesstaat Michigan leisten, kleinere Summen müssen von der Stadt Flint und einem Unternehmen übernommen werden. Es handelt sich um eine der höchsten Entschädigungssummen in der Geschichte des Bundesstaates Michigan.

Der Skandal um die Bleiverseuchung des Trinkwassers in Flint hatte in den USA und darüber hinaus für Schlagzeilen gesorgt. Vom Staat bestellte Manager hatten 2014 aus Kostengründen Wasser aus dem Flint River unaufbereitet ins Trinkwassersystem gepumpt.

Blei geriet ins Trinkwasser

Dadurch löste sich Blei von alten Leitungen und Armaturen und geriet in die Haushalte von fast 100.000 Einwohnern. "Dies ist ein historischer und bedeutsamer Tag für die Einwohner von Flint, denen endlich Gerechtigkeit widerfährt", sagte Ted Leopold, einer der beteiligten Anwälte.

Der Skandal in der früheren Industriestadt Flint wurde zum Symbol für soziale Ungerechtigkeiten in den USA. In der mehrheitlich von Schwarzen bewohnten Stadt lehnten die Behörden zunächst Beschwerden der Einwohner ab. Trotz Klagen von Einwohnern wurden die Behörden erst nach 18 Monaten aktiv, nachdem eine Ärztin erhöhte Bleiwerte bei Kindern gemeldet hatte.