US-Bundesstaat Oregon Waldbrand zerstört Dutzende Häuser

Der Waldbrand im US-Bundesstaat Oregon weitet sich aus. Das Feuer lodert auf einer Fläche von rund 976 Quadratkilometern. Dutzende Wohnhäuser und andere Gebäude wurden zerstört. Die Region ist von extremer Trockenheit geplagt.

Ein Waldbrand im US-Bundestaat Oregon hat mindestens 67 Wohnhäuser und 117 weitere Gebäude zerstört. Das sogenannte Bootleg-Feuer brach vor gut zehn Tagen aus und breitet sich bei starkem Wind täglich mehrere Kilometer weit aus. Das Feuer loderte zuletzt weitgehend uneingedämmt auf einer Fläche von 976 Quadratkilometern. Es wurde erwartet, dass es mit einem in der Nähe wütenden weiteren Brand verschmelzen würde.

Am Donnerstagabend musste sich die Feuerwehr fluchtartig zurückziehen, da sie durch Abwinde und Funkenflug in Lebensgefahr geriet. Nach Angaben von Feuerwehrsprecherin Holly Krake mussten sich 2000 Anwohner vor den Flammen in Sicherheit bringen, 5000 Gebäude in der ländlichen Region nördlich der Grenze zu Kalifornien waren gefährdet.

Feuerwolken gefähren Brandbekämpfer

Bei dem Inferno entstanden aus extrem heißer Luft sogenannte Feuerwolken, die bis in einer Höhe von zehn Kilometern über dem Waldbrand aufsteigen und eine große Gefahr für die Brandbekämpfer darstellen. "Wir erwarten, dass genau diese Bedingungen bis zum Wochenende andauern und sich verschlimmern", sagte Sprecherin Krake über die Feuerwolken.

An der nördlichen Pazifikküste der USA sind derartige Brände eher für den Spätsommer oder den Herbst typisch. Insgesamt loderten in den USA 70 große Feuer, die zusammen rund 4300 Quadratkilometer Land versengt haben, wie das National Interagency Fire Center erklärte. Extreme Trockenheit und Hitzewellen plagen die Region und erschweren die Bekämpfung von Bränden. Durch den Klimawandel ist der Westen der USA in den vergangenen 30 Jahren wärmer und trockener geworden.